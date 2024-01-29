طرح 6 فرص استثمارية بمدينة الباحة

الباحة : البلاد

أعلنت أمانة منطقة الباحة، عن طرح 6 فرص استثمارية في مواقع متعددة من مدينة الباحة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.

وتضمنت الفرص المطروحة إنشاء وتشغيل وصيانة ملاعب رياضية على مساحة 8,327.4 متراً مربعاً بحي الشروق, وإنشاء وتشغيل وصيانة ملاعب رياضية على مساحة 23,826.25 متراً مربعاً بحي الروضة, وتأجير جلسات ومخيمات شتوية على مساحة 2700 متر مربع بحي الشفا, وتأجير جلسات ومخيمات شتوية على مساحة 1100 متر مربع بحي الشفا, وتأجير جلسات ومخيمات شتوية على مساحة 4000 متر مربع بحي الشفا، وتأجير جلسات ومخيمات شتوية على مساحة 7900 متر مربع بحي الشفا.

ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس الاطلاع على كافة الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص”.