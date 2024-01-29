الرياضة

شاهد/ منتخب الرأس الأخضر ينهي مغامرة المرابطين في أمم أفريقيا

صحيفة البلادaccess_time19 / رجب / 1445 هـ      29 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تأهل منتخب الرأس الأخضر إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة في ساحل العاج، بعما نجح في تحقيق فوز صعب على نظيره موريتانيا بهدف وحيد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد فيليكس هوفويت بوانيي في أبيدجان، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

وكان منتخب الرأس الأخضر قد فاجأ الجميع في دور المجموعات، باحتلاله صدارة المجموعة الثانية، التي ضمت إلى جواره منتخبات مصر وغانا وموزمبيق، برصيد 7 نقاط.

 

أما منتخب موريتانيا، فقد صعد للدور الإقصائي ضمن أفضل 4 منتخبات بالمركز الثالث، بعد أن حصد 3 نقاط بفوز على الجزائر، ليتأهل لأول مرة في تاريخه للدور الثاني.

سجل هدف اللقاء الوحيد لاعب الرأس الأخضر ريان مندز، ليقتنص بطاقة الصعود إلى دور الثمانية. وينتظر منتخب الرأس الأخضر في ربع النهائي الفائز من مباراة المغرب وجنوب إفريقيا التي ستقام غدًا.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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