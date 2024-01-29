شاهد/ منتخب الرأس الأخضر ينهي مغامرة المرابطين في أمم أفريقيا

محمود العوضي- جدة
تأهل منتخب الرأس الأخضر إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة في ساحل العاج، بعما نجح في تحقيق فوز صعب على نظيره موريتانيا بهدف وحيد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد فيليكس هوفويت بوانيي في أبيدجان، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.
وكان منتخب الرأس الأخضر قد فاجأ الجميع في دور المجموعات، باحتلاله صدارة المجموعة الثانية، التي ضمت إلى جواره منتخبات مصر وغانا وموزمبيق، برصيد 7 نقاط.
أما منتخب موريتانيا، فقد صعد للدور الإقصائي ضمن أفضل 4 منتخبات بالمركز الثالث، بعد أن حصد 3 نقاط بفوز على الجزائر، ليتأهل لأول مرة في تاريخه للدور الثاني.
سجل هدف اللقاء الوحيد لاعب الرأس الأخضر ريان مندز، ليقتنص بطاقة الصعود إلى دور الثمانية. وينتظر منتخب الرأس الأخضر في ربع النهائي الفائز من مباراة المغرب وجنوب إفريقيا التي ستقام غدًا.
الرأس الأخضر يتقدم من علامة الجزاء #كأس_أمم_إفريقيا | #الراس_الاخضر_موريتانيا#totalenergiesafcon2023 pic.twitter.com/X7WdLlXUnj
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 29, 2024