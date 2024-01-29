زراعة 12 ألف شجرة سدر بلدي في روضة غسلة

شقراء : البلاد

أنهى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مشروع أعمال التشجير في روضة غسلة بمحافظة شقراء بزراعة 12 ألف شجرة محلية من نوع “السدر البلدي”، وذلك ضمن أعمال البرنامج الوطني للتشجير لزراعة 10 مليارات شجرة؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، حيث توزعت أعمال مشروع التشجير في الروضة على مساحة إجمالية بلغت 585 ألف متر مكعب.

مركز "#الغطاء_النباتي" يزرع 12 ألف شجرة سدر بلدي في روضة غسلة بمحافظة شقراءhttps://t.co/mXMENyjDD8#صحيفة_البلاد pic.twitter.com/fVVZMwlwpJ — صحيفة البلاد (@albiladdaily) January 29, 2024

وأوضح المركز أن ري هذه الأشجار سيتم باستخدام المياه المجددة, حيث تتميز الروضة بتوسطها بالمحافظة ومراكزها، إضافة إلى قربها من الكثبان الرملية الذهبية من عدة جهات، مما يجعلها وجهة جاذبة للمتنزهين وهواة الرحلات البرية.

ويواصل المركز تنفيذ مشاريع التشجير في جميع مناطق المملكة، ضمن مبادرة السعودية الخضراء، الهادفة إلى الإسهام في زيادة المساحات الخضراء ومكافحة التصحر بالمملكة، إضافة إلى تحفيز المشاركة المجتمعية بتوفير عدد من الفرص التطوعية عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي ونشر الوعي، بأهمية التشجير والمحافظة على البيئة والمقدرات الطبيعية وصولاً إلى بيئة خضراء مستدامة.

يذكر أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها، بما في ذلك إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها؛ فضلاً عن الكشف عن التعديات على الغطاء النباتي، ومكافحة الاحتطاب حول المملكة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.