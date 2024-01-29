جامعة الإمام عبدالرحمن بطلاً لكرة قدم الصالات الجامعية

طالبات جامعة المؤسس يتوّجن بلقب الكاراتيه

الرياض – هاني البشر

حقق فريق جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بطولة كرة قدم الصالات للجامعات التي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في موسمه الـ14 بمشاركة ٣١ جامعة وكلية تنافسوا على مدار ٤ أيام على صالة الأرينا بجامعة الملك سعود بالرياض.

ونالت جامعة الإمام عبدالرحمن اللقب بفوزها في المباراة النهائية أمس على فريق جامعة الجوف الذي حل ثانياً، وجاء فريق الجامعة الإسلامية بالمركز الثالث.

وتوج رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني ونائب رئيس ⁧‫جامعة الملك سعود‬⁩ الدكتور عبدالله السلمان الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى بكأس البطولة والميداليات الذهبية والفضية والبرونزبة ، كما تم تكريم الرعاة وشركاء اتحاد الجامعات.

كما نظم الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية وفي نفس الوقت بطولة الكاراتيه باستضافة جامعة عفت في جدة.

وحققت جامعة الملك عبدالعزبز المركز الأول في البطولة، وثانياً جامعة جدة وفي المركز الثالث جامعة الملك سعود.

وهنأت مديرة البطولة الدكتور نوف الحماد الجامعات الفائزة بالمراكز الأولى، مبينةً أن البطولة شهدت مشاركة ٨٤ لاعبة مثلن ١١ جامعة، مشيدة بالمستوى الفني للطالبات خلال المنافسات ومثمنة استضافة جامعة عفت للبطولة وتعاونها مع الاتحاد في مختلف بطولاته.