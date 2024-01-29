بعد مباراة مثيرة ودراماتيكية مع العراق.. منتخب الأردن إلى ربع نهائي كأس آسيا

محمود العوضي- جدة
بعد لقاء مثير ودراماتيكي، سيظل محفورًا في التاريخ، وفي أقوى مواجهات النسخة الحالية من كأس آسيا 2023، المقامة في قطر، نجح المنتخب الأردني في مواصلة مشواره في البطولة، وذلك على حساب المنتخب العراقي،
خاض منتخب العراق المواجهة العربية المرتقبة أمام منتخب النشامى الأردني على استاد خليفة الدولي، ضمن ثمن نهائي كأس آسيا 2023.
وقد حقق منتخب الأردن الفوز على العراق بثلاثية مقابل هدفين، ليخطف بطاقة التأهل إلى ربع نهائي المسابقة.
تقدم منتخب الأردن في النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، بهدف سجله يزن النعيمات في الدقيقة 45. ولكن الأمور اختلفت في الشوط الثاني، وسجل العراق ثنائية بواسطة سعد ناطق ناجي وأيمن حسين بالدقيقتين 68 و76.
وتلقى أيمن حسين بعد هدفه بطاقة صفراء ثانية ثم طرد، حيث اعتبر احتفاله بالهدف استفزازًا للجماهير الأردنية؛ فاستغل منتخب الأردن النقص العددي وعاد في الدقائق الأخيرة وتعادل أولًا في الدقيقة 91 عبر يزن العرب.
وبعد ذلك بدقيقتين فقط، سجل منتخب الأردن هدف التأهل التاريخي وذللك بواسطة نزار الرشدان.
وسيلتقي منتخب الأردن في ربع نهائي كأس آسيا 2023 مع طاجيكستان يوم الجمعة المقبل.
يزن النعيمات يفتتح التسجيل للمنتخب الأردني واحتفالية مميزة للنشامى#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #العراق_الاردن#AsianCup202 pic.twitter.com/uJb7NRM0af
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 29, 2024
سعد ناطق يسجل هدف التعادل للمنتخب العراقي في شباك المنتخب الأردني#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #العراق_الاردن#asiancup2023 pic.twitter.com/CZ80Ze4wmy
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 29, 2024
أيمن حسين يسجل الهدف الثاني للمنتخب العراقي في شباك المنتخب الأردني#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #العراق_الاردن#asiancup2023 pic.twitter.com/UaUjThDNK9
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 29, 2024
يزن العرب يسجل هدف التعادل#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #العراق_الاردن#asiancup2023 pic.twitter.com/7kebtyon3H
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 29, 2024
نزار الرشدان يسجل هدف التقدم للمنتخب الأردني في شباك المنتخب العراقي#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #العراق_الاردن#asiancup2023 pic.twitter.com/bPr9XjcyWl
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 29, 2024