الرياضة

بعد مباراة مثيرة ودراماتيكية مع العراق.. منتخب الأردن إلى ربع نهائي كأس آسيا

صحيفة البلادaccess_time19 / رجب / 1445 هـ      29 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
بعد لقاء مثير ودراماتيكي، سيظل محفورًا في التاريخ، وفي أقوى مواجهات النسخة الحالية من كأس آسيا 2023، المقامة في قطر، نجح المنتخب الأردني في مواصلة مشواره في البطولة، وذلك على حساب المنتخب العراقي،

خاض منتخب العراق المواجهة العربية المرتقبة أمام منتخب النشامى الأردني على استاد خليفة الدولي، ضمن ثمن نهائي كأس آسيا 2023.


وقد حقق منتخب الأردن الفوز على العراق بثلاثية مقابل هدفين، ليخطف بطاقة التأهل إلى ربع نهائي المسابقة.
تقدم منتخب الأردن في النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، بهدف سجله يزن النعيمات في الدقيقة 45. ولكن الأمور اختلفت في الشوط الثاني، وسجل العراق ثنائية بواسطة سعد ناطق ناجي وأيمن حسين بالدقيقتين 68 و76.

وتلقى أيمن حسين بعد هدفه بطاقة صفراء ثانية ثم طرد، حيث اعتبر احتفاله بالهدف استفزازًا للجماهير الأردنية؛ فاستغل منتخب الأردن النقص العددي وعاد في الدقائق الأخيرة وتعادل أولًا في الدقيقة 91 عبر يزن العرب.

وبعد ذلك بدقيقتين فقط، سجل منتخب الأردن هدف التأهل التاريخي وذللك بواسطة نزار الرشدان.

وسيلتقي منتخب الأردن في ربع نهائي كأس آسيا 2023 مع طاجيكستان يوم الجمعة المقبل.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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