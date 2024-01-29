المنسف الأردني يطيح بنجم العراق

محمود العوضي- جدة
شهدت مباراة الأردن والعراق في ثمن نهائي كأس آسيا، التي حسمها المنتخب الأردني 2/3، حدثًا غريبًا في الدقيقة 76 من عمر المباراة عقب تسجيل منتخب العراق هدف التقدم الثاني أمام الأردن عبر هدافه أيمن حسين؛ حيث احتفل أيمن حسين بطريقة بدت لحكم المباراة علي رضا فاغهاني، أنها تحمل استفزازًا كبيرًا للجماهير الأردنية.
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هل استحق أيمن حسين الطرد ؟ #كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #العراق_الاردن#asiancup2023 pic.twitter.com/s3wFhkUz5d
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 29, 2024
ويبدو أن احتفال أيمن حسين جاء ردًا على ما قام به لاعبو الأردن بالاحتفال بهدفهم الأول في اللقاء، بجلسة منسف، وهو ما رد عليه حسين بطريقة احتفاله بهدف العراق الثاني. لكن حكم اللقاء اعتبر ذلك نوعًا من الاستفزاز وأشهر البطاقة الصفراء الثانية لأيمن حسين ومن ثم تم طرده من المباراة. يذكر أن أيمن حسين يتصدر هدافي كأس آسيا 2023 حتى الآن برصيد 6 أهداف.