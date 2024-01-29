الرياضة

المنسف الأردني يطيح بنجم العراق

صحيفة البلادaccess_time19 / رجب / 1445 هـ      29 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

 

محمود العوضي- جدة
شهدت مباراة الأردن والعراق في ثمن نهائي كأس آسيا، التي حسمها المنتخب الأردني 2/3، حدثًا غريبًا في الدقيقة 76 من عمر المباراة عقب تسجيل منتخب العراق هدف التقدم الثاني أمام الأردن عبر هدافه أيمن حسين؛ حيث احتفل أيمن حسين بطريقة بدت لحكم المباراة علي رضا فاغهاني، أنها تحمل استفزازًا كبيرًا للجماهير الأردنية.

ويبدو أن احتفال أيمن حسين جاء ردًا على ما قام به لاعبو الأردن بالاحتفال بهدفهم الأول في اللقاء، بجلسة منسف، وهو ما رد عليه حسين بطريقة احتفاله بهدف العراق الثاني. لكن حكم اللقاء اعتبر ذلك نوعًا من الاستفزاز وأشهر البطاقة الصفراء الثانية لأيمن حسين ومن ثم تم طرده من المباراة. يذكر أن أيمن حسين يتصدر هدافي كأس آسيا 2023 حتى الآن برصيد 6 أهداف.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *