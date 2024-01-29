المنتخب القطري يتأهل لربع نهائي كأس آسيا

محمود العوضي- جدة
تأهل المنتخب القطري إلي دور الثمانية في بطولة كأس آسيا 2023، بعد الفوز على منتخب فلسطين 1/2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، في إطار مواجهات ثمن النهائي بالبطولة المقامة في قطر.
تقدم منتخب فلسطين بالهدف الأول عن طريق عدي الدباغ في الدقيقة 37. ثم سجل حسن الهيدوس هدف التعادل لقطر في الدقيقة 45+6، وأضاف أكرم عفيف الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 49 من الشوط الثاني.
بذلك يتأهل منتخب قطر إلي دور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا، وينتظر الفائز من لقاء أوزبكستان وتايلاند.
عدي الدباغ يمنح المنتخب الفلسطيني التقدم 1-0 على نظيره القطري ⚽️🇵🇸#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #قطر_فلسطين pic.twitter.com/Eh8d0ovXJx
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 29, 2024
🇶🇦⚽️ المنتخب القطري يعادل النتيجة عن طريق حسن الهيدوس#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #قطر_فلسطين pic.twitter.com/ZPSHEHfdz3
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 29, 2024
أكرم عفيف يهدي التقدم للمنتخب القطري من علامة الجزاء 🥅 #كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #قطر_فلسطين pic.twitter.com/96uZ2msjCS
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 29, 2024