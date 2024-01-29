الرياضة

المنتخب القطري يتأهل لربع نهائي كأس آسيا

صحيفة البلادaccess_time19 / رجب / 1445 هـ      29 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تأهل المنتخب القطري إلي دور الثمانية في بطولة كأس آسيا 2023، بعد الفوز على منتخب فلسطين 1/2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، في إطار مواجهات ثمن النهائي بالبطولة المقامة في قطر.


تقدم منتخب فلسطين بالهدف الأول عن طريق عدي الدباغ في الدقيقة 37. ثم سجل حسن الهيدوس هدف التعادل لقطر في الدقيقة 45+6، وأضاف أكرم عفيف الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 49 من الشوط الثاني.

بذلك يتأهل منتخب قطر إلي دور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا، وينتظر الفائز من لقاء أوزبكستان وتايلاند.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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