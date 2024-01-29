المملكة وكينيا تبحثان فرص التعاون في الطاقة المتجددة

الرياض : البلاد

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة، في الرياض، مع معالي وزير الطاقة والبترول في جمهورية كينيا ديفيد تشيرشر.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الطاقة، ومن ذلك مبادرة “تمكين إفريقيا”، التي أطلقتها المملكة خلال استضافتها لأسبوع المناخ للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023، وتهدف لتوفير حلول نظيفة للوصول للغذاء “إحدى مبادرات الشرق الأوسط الأخضر ” .

كما تناول الاجتماع فرص التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مجالات البترول وإمداداته، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتبادل الخبرات في تطوير المشروعات والسياسات والأنظمة.