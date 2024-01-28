يتفقد مشاريع التنمية وسير العمل..نائب أمير مكة يبدأ أولى جولاته بالمنطقة

جدة- واس

يبدأ صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، أولى جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة، بزيارة محافظتي الليث والقنفذة.

وأكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة، أن هذه الجولات تأتي إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة- أيدها الله- وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وبتكليف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة؛ بهدف الالتقاء بأهالي المحافظات وتلبية مطالبهم وفق تطلعات ولاة الأمر، والوقوف ميدانياً على مشاريع التنمية ومتابعة سير العمل فيها.

وسيترأس سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال جولته اجتماعات المجالس المحلية؛ التي يتخللها استعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والأخرى المعتمدة، كما تتم مناقشة سُبل تسريع وتيرة العمل في المشروعات المتأخرة، وتذليل المعوقات، التي تواجه تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وتُسهم الجولات التفقدية السنوية لمحافظات المنطقة، في تحويل الكثير من طلبات الأهالي- بفضل الله- ثم بدعم القيادة – أيدها الله – إلى مشاريع تنموية تنعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة لسكان محافظات المنطقة وزوارها.