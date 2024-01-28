هنأت رئيسة الهند وحاكم كومنولث أستراليا..القيادة تعزي الرئيس الصيني في ضحايا الانهيار الأرضي

الرياض – واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، في ضحايا الانهيار الأرضي الذي وقع في مقاطعة يونان، والزلزال الذي وقع في إقليم شينجيانغ.

وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ الانهيار الأرضي الذي وقع في مقاطعة يونان، والزلزال الذي وقع في إقليم شينجيانغ، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه”.

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلادها.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الجنرال ديفيد هيرلي الحاكم العام لكومنولث أستراليا، بمناسبة ذكرى يوم أستراليا.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب كومنولث أستراليا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، في ضحايا الانهيار الأرضي الذي وقع في مقاطعة يونان، والزلزال الذي وقع في إقليم شينجيانغ.

وقال سمو ولي العهد: ” بلغني نبأ الانهيار الأرضي الذي وقع في مقاطعة يونان، والزلزال الذي وقع في إقليم شينجيانغ، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه”.

كما بعث سموه برقية تهنئة، لفخامة السيدة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلادها.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الجنرال ديفيد هيرلي الحاكم العام لكومنولث أستراليا، بمناسبة ذكرى يوم أستراليا.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب كومنولث أستراليا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.