نيجيريا تُقصي الكاميرون وتتأهل لربع نهائي أمم أفريقيا

محمود العوضي- جدة
نجح منتخب نيجيريا في التأهل لربع نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا في ساحل العاج، وذلك بعد تغلبه على نظيره منتخب الكاميرون بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين بملعب “فيليكس هوفويت بوانيي” مساء السبت، ي ثانى مواجهات دور الـ16 بالبطولة.
جاء الهدف الأول في الدقيقة 35 من خطأ دفاعي قاتل، مررها النجم فيكتور أوسيمين إلى لوكمان ليسجلها في الشباك، بعد أن ألغى الحكم هدفا للنسور في الدقيقة 9 من اللاعب سيمي أجاي.
وفي الشوط الثاني، أضاف لوكمان هدف فريقه الثاني في الدقيقة 90 لتنتهي المباراة 2-0 للنسور.
وبهذا الفوز، ضرب منتخب نيجيريا موعدًا مع نظيره منتخب أنجولا في الدور ربع النهائي، بعدما تخطى رفاق مابولولو نظيره منتخب ناميبيا بثلاثية نظيفة في دور الـ16.
ضغط عالٍ من منتخب نيجيريا يثمر عن هدف بإمضاء أديمولا لوكمان #كأس_أمم_إفريقيا | #نيجيريا_الكاميرون #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/DdfKfUjCOm
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 27, 2024
لوكمان يضيف الهدف الثاني في شباك الكاميرون #كأس_أمم_إفريقيا | #نيجيريا_الكاميرون#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/d3D2TcQsP4
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 27, 2024