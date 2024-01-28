الرياضة

نيجيريا تُقصي الكاميرون وتتأهل لربع نهائي أمم أفريقيا

صحيفة البلادaccess_time18 / رجب / 1445 هـ      28 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

نجح منتخب نيجيريا في التأهل لربع نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا في ساحل العاج، وذلك بعد تغلبه على نظيره منتخب الكاميرون بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين بملعب “فيليكس هوفويت بوانيي” مساء السبت، ي ثانى مواجهات دور الـ16 بالبطولة.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 35 من خطأ دفاعي قاتل، مررها النجم فيكتور أوسيمين إلى لوكمان ليسجلها في الشباك، بعد أن ألغى الحكم هدفا للنسور في الدقيقة 9 من اللاعب سيمي أجاي.

وفي الشوط الثاني، أضاف لوكمان هدف فريقه الثاني في الدقيقة 90 لتنتهي المباراة 2-0 للنسور.

وبهذا الفوز، ضرب منتخب نيجيريا موعدًا مع نظيره منتخب أنجولا في الدور ربع النهائي، بعدما تخطى رفاق مابولولو نظيره منتخب ناميبيا بثلاثية نظيفة في دور الـ16.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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