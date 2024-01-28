الرياضة

منتخب أستراليا يقسو على إندونيسيا برباعية ويتأهل لربع نهائي كأس آسيا

صحيفة البلادaccess_time18 / رجب / 1445 هـ      28 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
حجز المنتخب الأسترالي أولى بطاقات المتأهلين إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا 2023، التي تستضيفها قطر حاليً، وذلك بعد فوزه على المنتخب الإندونيسي برباعية دون رد، ضمن منافسات دور ثمن النهائي في البطولة.

المنتخب الأسترالي المُتوج بلقب نسخة عام 2015، لم يجد صعوبات كبيرة في طريقه لتحقيق الفوز على منتخب إندونيسيا، والمرور إلى دور الثمانية بالبطولة الأعرق على مستوى القارة الصفراء.

وقد شهدت الدقيقة 12 من عمر المباراة، أول أهداف منتخب أستراليا عن طريق اللاعب الإندونيسي إلكان باغوت عن طريق الخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، عزز الأستراليون التقدم بالهدف الثاني، عن طريق اللاعب مارتن بويلي.

وفي الدقائق الأخيرة من اللقاء، أضاف المنتخب الأسترالي الهدفين الثالث والرابع بواسطة كريغ غودوين وهاري سوتار.

بهذا الفوز المستحق، ينتظر المنتخب الأسترالي في الدور ربع النهائي الفائز من لقاء للقمة المرتقب الذي يجمع بين الأخضر السعودي، ومنخب وكوريا الجنوبية، المقرر له في السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل بتوقيت مكة المكرمة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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