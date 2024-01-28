منتخب أستراليا يقسو على إندونيسيا برباعية ويتأهل لربع نهائي كأس آسيا

محمود العوضي- جدة
حجز المنتخب الأسترالي أولى بطاقات المتأهلين إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا 2023، التي تستضيفها قطر حاليً، وذلك بعد فوزه على المنتخب الإندونيسي برباعية دون رد، ضمن منافسات دور ثمن النهائي في البطولة.
المنتخب الأسترالي المُتوج بلقب نسخة عام 2015، لم يجد صعوبات كبيرة في طريقه لتحقيق الفوز على منتخب إندونيسيا، والمرور إلى دور الثمانية بالبطولة الأعرق على مستوى القارة الصفراء.
وقد شهدت الدقيقة 12 من عمر المباراة، أول أهداف منتخب أستراليا عن طريق اللاعب الإندونيسي إلكان باغوت عن طريق الخطأ في مرماه.
وفي الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، عزز الأستراليون التقدم بالهدف الثاني، عن طريق اللاعب مارتن بويلي.
وفي الدقائق الأخيرة من اللقاء، أضاف المنتخب الأسترالي الهدفين الثالث والرابع بواسطة كريغ غودوين وهاري سوتار.
بهذا الفوز المستحق، ينتظر المنتخب الأسترالي في الدور ربع النهائي الفائز من لقاء للقمة المرتقب الذي يجمع بين الأخضر السعودي، ومنخب وكوريا الجنوبية، المقرر له في السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل بتوقيت مكة المكرمة.
هدف بالنيران الصديقة، أستراليا تفتتح التسجيل في شباك إندونيسيا#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #استراليا | #اندونيسيا#AsianCup202 pic.twitter.com/YDSkzkMhtG
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 28, 2024
⏱️ نهاية الشوط الأول
أستراليا تتقدم 2-0 على إندونيسيا عن طريق مارتن بويل
هل ستتمكن إندونيسيا من العودة في الشوط الثاني؟#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #استراليا | #اندونيسيا#AsianCup2023 pic.twitter.com/R6iJ0OXnPP
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 28, 2024
⚽️🔥 أستراليا تتقدم 3-0 على إندونيسيا عن طريق البديل كريغ غودوين#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #استراليا | #اندونيسيا#AsianCup2023 pic.twitter.com/pDRVf7dyrl
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 28, 2024
⚽️🔥 هاري سوتار برأسية متقنة يضيف الهدف الرابع لأستراليا#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #استراليا | #اندونيسيا#AsianCup2023 pic.twitter.com/KTpFINm4e6
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 28, 2024