مكة والمدينة منصة عالمية للاستثمار

البلاد-ياسر خليل

وقع اتحاد الغرف السعودية والغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، اتفاقية شراكة “منافع” لتحويل المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى منصة عالمية للاستثمار والفعاليات الدولية.

كما تضم شراكة “منافع”، الغرف التجارية بمكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف وجدة؛ بهدف استثمار المكانة المقدسة للمدينتين على مستوى العالم، وجذب الفعاليات الاقتصادية، وتقديم الممكنات لرفع كفاءة البيئة الاستثمارية، ودعم وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 لخدمة الحجاج والمعتمرين.

وتتضمن الشراكة، التي جرى توقيعها ضمن فعاليات منتدى مكة للحلال، بحضور وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، تنفيذ المنتديات ورش العمل والمحاضرات والتدريب والدراسات والتقارير وحوارات قادة الأعمال وصناع القرار والوفود التجارية والفن والثقافة الإسلامية.

ويمثل اتحاد الغرف من خلال هذه الاتفاقية القطاع الخاص السعودي والغرف التجارية في شراكة منافع وتحقيق مستهدفاتها ومساراتها الاستراتيجية، عبر تسخير شبكات أعماله ومنصاته وعلاقاته المحلية والدولية وتقديم الدعم اللازم لإنجاح الشراكة.