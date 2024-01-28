مستقبل واعد للتقنية الحيوية الطبية في المملكة

البلاد – جدة

يأتي إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية لتوحيد الجهود الحالية والمستقبلية، وتوفير بيئة تنظيمية مرنة، وبنية تحتية متطورة، إلى جانب تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، ودعم سلسلة القيمة للقطاع محليًا، كما يتضح تفصيل ذلك في وثيقة الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، التي تسلّط الضوء على رؤية المملكة للقطاع.

وأكدت المملكة اهتمامها المبكر بأحد مجالاته الرئيسة وهو “الطبي”، وتجسد ذلك في” قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية2023م”، التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- وافتتحها بالنيابة عن سموه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني.

وشددت القمة على أن الاستثمار في التقنية الحيوية هو السبيل؛ لتطوير المنتجات الجديدة، وتحقيق النمو الاقتصادي من خلال حلول صحية عالمية تزخر بالتقدم العلمي والابتكار التقني الصناعي، وشهدت توقيع 11 من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون مع رواد قطاع التقنية الحيوية الطبية والجهات الحكومية، وكبرى الشركات العالمية والوطنية. كما صاحب القمة معرض بمشاركة كبرى الشركات المصنعة للدواء واللقاحات عالميًا ومحليًا، كما قدمت العديد من الجهات البحثية والجامعات أحدث المستجدات والمبتكرات البحثية؛ دعمًا لتوجهات القيادة الحكيمة في تعزيز الأمن الدوائي.