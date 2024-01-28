فرسان المملكة لقفز الحواجز يتألقون في جولات الدوحة الدولية

البلاد- جدة توج الفارس الدولي عبدالله الشربتلي بطلاً للجائزة الكبرى في بطولة الخمس نجوم ضمن جولات الدوحة الدولية للفروسية . وجاء تتويج الشربتلي بطلاً لختام جولات الدوحة الدولية لقفز الحواجز، التي استمرت على مدى ثلاثة أسابيع على عدة فئات النجمتين والاربع نجوم والخمس نجوم وسط مشاركة نخبة من فرسان العالم.

وكان للفرسان السعوديين حضور قوي في هذه المنافسات استطاعوا من خلاله أن يتوجوا بالمركز الأول لسبعة أشواط من خلال أربعة فرسان؛ حيث حصل الفارس عبدالله الشربتلي على المركز الأول للجائزة الكبرى في فئة الخمس نجوم، إضافة الى تتويجه بالمركز الأول في شوط ارتفاع ١٤٥ سم. في نفس البطولة.

كما حقق الفارس عبدالله الراجحي المركز الأول في شوط ارتفاع ١٥٠ سم في فئة الأربع نجوم، والمركز الأول في شوط ١٤٥ سم في فئة الخمس نجوم.

كما حصد الفارس خالد العيد المركز الأول في شوط ١٤٠ سم فئة الخمس نجوم، كما تال الفارس عبدالعزيز العيد المركز الأول في شوطين ارتفاع ١٣٠ سم من فئة النجمتين.