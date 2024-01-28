“الأحوال المتنقلة” تقدم خدماتها في 38 موقعًا حول المملكة

الرياض : البلاد

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (38) موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم اليوم بتقديم خدماتها للرجال في بلدية عنيزة، ويوم الاثنين في مقر محافظة البدائع, ومركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب، ومركز الأمير فيصل بن بندر للأورام لمدة يوم واحد لكل منهم، وللنساء في متوسطة وثانوية قبة ومركز الصمعورية بمحافظة الرس لمدة يومين لكل منهما.

كما تقدم الخدمة للرجال والنساء يوم الثلاثاء في مركز كحلة لمدة ثلاثة أيام، وللرجال في كتابة العدل بعنيزة، والكلية التقنية ببريدة، وفرع وزارة العدل ببريدة، وللنساء في مدرسة ومتوسطة تحفيظ القرآن بالخبراء لمدة يوم لكل موقع، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للنساء في الثانوية السادسة عشر ببريدة لمدة يومين، وللرجال في المحكمة العامة بعنيزة، وفي إدارة التحريات والبحث الجنائي، ويوم الخميس في مستشفى الصحة النفسية، والتأهيل الشامل ببريدة لمدة يوم لكل موقع.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الجوف يوم الاثنين خدماتها بمدينة سكاكا في مدرسة صلاح الدين الأيوبي للبنين، وللنساء في المتوسطة الثانية عشر للبنات، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للرجال في مدرسة نهاوند للبنين، وللنساء في المتوسطة السادسة للبنات لمدة يومين لكل موقع.

وتقوم الوحدة المتنقلة بمنطقة عسير بتقديم خدماتها اليوم للنساء في مركز السعيدة بمحافظة محايل عسير، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال والنساء بالمدينة العسكرية بمحافظة خميس مشيط، وللرجال في الكلية التقنية، ومدرسة الإمام مسلم بمركز ثلوث المنظر بمحافظة بارق لمدة يومين لكل موقع.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة نجران اليوم خدماتها للرجال في الشؤون الصحية بنجران لمدة ثلاثة أيام وللنساء لمدة يومين، فيما تقدم خدماتها يوم الأربعاء للرجال والنساء في مستشفى الملك خالد لمدة يومين.

وفي منطقة المدينة المنورة تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز المرامية لمدة أسبوع، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال في المركز الصحي بمركز اللحن بمحافظة خيبر لمدة يومين.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة حائل خدماتها اليوم للرجال والنساء في محافظة السليمي لمدة ثلاثة أيام، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للرجال في ثانوية بقعاء للبنين بمحافظة بقاء لمدة يوم واحد.

وفي منطقة مكة المكرمة تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها للرجال اليوم في مركز حلي لمدة أسبوع، وفي مركز قيا ، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة جازان اليوم بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مقر إمارة منطقة جازان، والمركز الحضاري بمحافظة العارضة لمدة يومين لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الباحة اليوم خدماتها للنساء في مدرسة الملح الابتدائية بمحافظة المخواة لمدة يومين، ويوم الأربعاء للرجال في مدرسة اليرموك بمركز المحمدية لمدة يوم.

وفي منطقة تبوك تقدم الوحدات المدنية المتنقلة خدماتها يوم الاثنين للرجال والنساء في فرع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لمدة أربعة أيام.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.