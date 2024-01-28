الأحمري رئيسا لمجلس ادارة هيئة الصحفيين السعوديين

البلاد : متابعات

انتخب أعضاء مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، اليوم، عضوان الأحمري رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة في دورته الجديدة، وفيصل عباس نائبًا، وبشرى الربيعة الأمين المالي للهيئة

#فيديو | بعد الفوز برئاسة مجلس ادارة #هيئة_الصحفيين_السعوديين.. الأستاذ عضوان الأحمري @Adhwan " يشكر مجالس ادارات الهيئة و يفصح عن خارطة طريق مستقبل الصحافة محلياً ، عربياً ، دولياً .

تفاصيل أوسع:https://t.co/1WEyIMZMmV pic.twitter.com/xmTpLl5Kwj — هيئة الصحفيين السعوديين (@sju_ksa) January 28, 2024

عقد مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين اجتماعه الأول عقب انتخابه من قبل أعضاء الجمعية العمومية للهيئة التي عقدت اجتماعها ظهر اليوم الأحد 28 يناير 2024م، واقتصر اجتماع مجلس الإدارة على ترشيح رئيس للمجلس ونائب للرئيس وأمين للمال، وفقًا لأحكام اللائحة الأساسية للهيئة، وقد انتخب أعضاء المجلس عضوان الأحمري رئيسًا للمجلس بالإجماع، كما انتخب المجلس بالإجماع فيصل عباس نائبًا لرئيس المجلس، وبشرى الربيعة أمينًا للمال.

وشكر الأحمري زملاءه على ثقتهم باختياره رئيسًا للمجلس، والزملاء أعضاء الهيئة الذين انتخبوا المجلس الجديد، مؤملًا تحقيق تطلعاتهم وآمالهم التي يُعلّقونها على المجلس الجديد، كما أثنى على الجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء مجالس الإدارات السابقة الذين قدّموا إسهامات كبيرة لخدمة أهداف الهيئة.

وأكد “الأحمري” أن تجانس وانسجام قائمة أعضاء المجلس الحالي فيما بينهم سيحقق -بإذن الله- إنجازات تتوافق مع النجاحات التي تشهدها بلادنا، وعلى الأخص قطاعات الإعلام خدمةً لمضامين الرؤية المباركة، وأشار إلى أن زملاءه في المجلس سيقدمون تصوراتهم في الاجتماع القادم؛ لوضع استراتيجية منظمة لعملهم تنطلق من الأهداف الرئيسية للهيئة، وتنسجم مع ما يتطلع له الإعلام السعودي وزملاء المهنة.