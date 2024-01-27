مفرزنات رمضان 2024.. طريقة تفريزر الميني بيتزا

الميني بيتزا من المقبلات السهلة والسريعة والتي تعطي مظهر مميز لأطباق سفرتك

المقادير اللازمة

كيلو طحين أبيض متعدد الإستعمالات

نصف كوب من الحليب المجفف البودرة

نصف ملعقة صغيرة من الملح

فنجان متوسط من السكر الأبيض

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

نصف كوب من الزيت النباتى أو زيت الزيتون

ماء كافى دافئ للعجن

صلصة بيتزا

زيتون وفلفل وطماطم وجبن موزاريلا وشيدر للحشو

طريقة العمل

فى وعاء عميق نقوم بوضع الحليب المجفف البودرة ويقلب مع الملح والسكر والخميرة الفورية والزيت

يضاف لهم مقدار كوبين من الماء الدافئ ويقلب

ثم يضاف لهم نصف كمية الطحين ويقلب حتى نحصل على عجينة لينة

قومى بتغطية الوعاء وأتركيه حتى يختمر لمدة 10 دقائق

قومى الأن بوضع باقى كمية الطحين

ثم إعجنى جيداً حتى تحصلى على عجينة متماسكة

تقطع العجينة كرات صغيرة

تفرد علي سطح مرشوش دقيق

ثم توضع في صينية مدهونة زيت

بواسطة شوكة، نقوم بعمل ثقوب في العجين

تخبز في فرن مسخن مسبقاً مدة 5 دقائق او حتي تصبح جافة دون ان يتلون الجزء الاسفل من العجين ويصبح ذهبي

تخرج وتترك لتبرد تماماً

تدهن صلصة بيتزا

ثم توضع لها الحشوة

تلف وتفرز لحين الاستخدام

قبل الاستخدام تخرج وتترك لتصبح بدرجة حرارة الغرفة

ثم تستكمل نضجها بالفرن حتي تذوب الجبن وتصبح ذهبية