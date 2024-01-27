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مفرزنات رمضان 2024.. طريقة تفريزر الميني بيتزا

نيفين عباسaccess_time17 / رجب / 1445 هـ      27 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الميني بيتزا من المقبلات السهلة والسريعة والتي تعطي مظهر مميز لأطباق سفرتك

المقادير اللازمة

كيلو طحين أبيض متعدد الإستعمالات
نصف كوب من الحليب المجفف البودرة
نصف ملعقة صغيرة من الملح
فنجان متوسط من السكر الأبيض
2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية
نصف كوب من الزيت النباتى أو زيت الزيتون
ماء كافى دافئ للعجن
صلصة بيتزا
زيتون وفلفل وطماطم وجبن موزاريلا وشيدر للحشو

طريقة العمل

فى وعاء عميق نقوم بوضع الحليب المجفف البودرة ويقلب مع الملح والسكر والخميرة الفورية والزيت
يضاف لهم مقدار كوبين من الماء الدافئ ويقلب
ثم يضاف لهم نصف كمية الطحين ويقلب حتى نحصل على عجينة لينة
قومى بتغطية الوعاء وأتركيه حتى يختمر لمدة 10 دقائق
قومى الأن بوضع باقى كمية الطحين
ثم إعجنى جيداً حتى تحصلى على عجينة متماسكة
تقطع العجينة كرات صغيرة
تفرد علي سطح مرشوش دقيق
ثم توضع في صينية مدهونة زيت
بواسطة شوكة، نقوم بعمل ثقوب في العجين
تخبز في فرن مسخن مسبقاً مدة 5 دقائق او حتي تصبح جافة دون ان يتلون الجزء الاسفل من العجين ويصبح ذهبي
تخرج وتترك لتبرد تماماً
تدهن صلصة بيتزا
ثم توضع لها الحشوة
تلف وتفرز لحين الاستخدام
قبل الاستخدام تخرج وتترك لتصبح بدرجة حرارة الغرفة
ثم تستكمل نضجها بالفرن حتي تذوب الجبن وتصبح ذهبية

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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