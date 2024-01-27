مفرزنات رمضان 2024.. طريقة تحضير التوست البانيه بحشو الدجاج

وصفة تفريز الدجاج المغلف بالتوست البانيه المقرمش دون الحاجه لعجين

المقادير اللازمة

للتوست

شرائح توست أبيض منزوع الاطراف

ملح وفلفل

دقيق

بيض مخفوق

بانكو او فتات خبز

خليط من العجين الدقيق والماء لغلق التوست

لحشو الدجاج

صدور دجاج مقطعة مكعبات او شرائح رفيعة

ملح وفلفل

بصلة مفرومة

جزرة مبشورة

فلفل رومي مقطع شرائح طولية رفيعة

حبة طماطم منزوعة اللب مقطعة شرائح رفيعة طولية

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

بهارات دجاج

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

جبن موزاريلا

زبدة وزيت

ملعقة صغيرة سكر

طريقة العمل

بالشوبك نقوم بفرد التوست حتي يصبح متساوٍ السُمك

يتبل الدقيق بالملح والفلفل وكذلك البيض المخفوق ويترك كل منهم جانباً

في مقلاة نضع الزبدة والزيت

يضاف لهم البصل والسكر والملح ويقلب حتي يصبح البصل شفاف ومائل للذهبي

يضاف له الدجاج والبهارات والكزبرة والفلفل الاسود

يقلب حتي يتغير لون الدجاج

ثم يضاف له الفلفل والطماطم والجزر والثوم ويقلب حتي تمام نضج الدجاج

يترك ليبرد

ثم تقلب عليه الجبن الموزاريلا

نحضر قطعة من التوست

تحشي من الطرف بحشوة الدجاج

ثم يدهن الطرف الاخر من التوست بخليط الدقيق

يغلق جيدا ويترك جانباً حتي الانتهاء من كل الكمية

تغطي حبات التوست في الدقيق

ثم تغمر في البيض

ثم في فتات الخبز

ترص في اطباق تفريز

ثم يجمد بالفريزر

قبل الاستخدام تخرج وتترك لتصبح بدرجة حرارة الغرفة قبل القلي