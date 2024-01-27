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مفرزنات رمضان 2024.. طريقة تحضير التوست البانيه بحشو الدجاج

نيفين عباسaccess_time17 / رجب / 1445 هـ      27 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة تفريز الدجاج المغلف بالتوست البانيه المقرمش دون الحاجه لعجين

المقادير اللازمة

للتوست
شرائح توست أبيض منزوع الاطراف
ملح وفلفل
دقيق
بيض مخفوق
بانكو او فتات خبز
خليط من العجين الدقيق والماء لغلق التوست

لحشو الدجاج
صدور دجاج مقطعة مكعبات او شرائح رفيعة
ملح وفلفل
بصلة مفرومة
جزرة مبشورة
فلفل رومي مقطع شرائح طولية رفيعة
حبة طماطم منزوعة اللب مقطعة شرائح رفيعة طولية
ملعقة صغيرة كزبرة جافة
بهارات دجاج
ملعقة صغيرة ثوم مفروم
جبن موزاريلا
زبدة وزيت
ملعقة صغيرة سكر

طريقة العمل
بالشوبك نقوم بفرد التوست حتي يصبح متساوٍ السُمك
يتبل الدقيق بالملح والفلفل وكذلك البيض المخفوق ويترك كل منهم جانباً
في مقلاة نضع الزبدة والزيت
يضاف لهم البصل والسكر والملح ويقلب حتي يصبح البصل شفاف ومائل للذهبي
يضاف له الدجاج والبهارات والكزبرة والفلفل الاسود
يقلب حتي يتغير لون الدجاج
ثم يضاف له الفلفل والطماطم والجزر والثوم ويقلب حتي تمام نضج الدجاج
يترك ليبرد
ثم تقلب عليه الجبن الموزاريلا
نحضر قطعة من التوست
تحشي من الطرف بحشوة الدجاج
ثم يدهن الطرف الاخر من التوست بخليط الدقيق
يغلق جيدا ويترك جانباً حتي الانتهاء من كل الكمية
تغطي حبات التوست في الدقيق
ثم تغمر في البيض
ثم في فتات الخبز
ترص في اطباق تفريز
ثم يجمد بالفريزر
قبل الاستخدام تخرج وتترك لتصبح بدرجة حرارة الغرفة قبل القلي

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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