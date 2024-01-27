مفرزنات رمضان 2024.. تفريز القطايف بحشو اللحم المفروم

وصفة سهلة وسريعة وتصلح طبق مقبلات علي مائدة رمضان

المقادير اللازمة

لعجينة القطايف

نصف كيلو طحين أو دقيق

2 ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة خميرة فورية

نصف ملعقة صغيرة بيكينج بودر

رشة ملح

ماء دافئ للعجن

لحشوة اللحم المفروم

كيلو لحم مفروم

نصف كيلو بصل ابيض كبير أو بحسب الرغبة

ملح وفلفل

قليل من جوزة الطيب

قليل من الكزبرة الجافة اختياري

زيت وزبدة

بازلاء وجزر مقطعين

طريقة العمل

القطايف

يقلب الدقيق مع الملح والخميرة والسكر والبيكينج بودر

يضاف له الماء بالتدريج ويقلب حتى نحصل على عجين سائل نوعاً ما

يترك ليخمر بعد أن يغطى

نحضر مقلاة غير لاصقة

نضع بها مقدار مغرفة صغيرة من الخليط ويترك على نار هادئة حتى يظهر على الوجه فقاعات وهى علامة النضج

ترفع من المقلاة مع مراعاة وضع كل حبة بوجه الاخري لضمان عدم جفافها

اللحم المفروم

يشوح البصل مع الملح في الزبدة والزيت حتي يقشر قليلاً ويذبل

يضاف للبصل اللحم والفلفل الاسود وجوزة الطيب والكزبرة والبازلاء والجزر

يقلب اللحم والخضروات حتي تمام النضج

يترك ليبرد تماماً

ثم يحشي في القطايف ويغلق

يعبأ في اطباق التفريز ويحفظ في الفريزر لحين الإستخدام

مدة الصلاحية 6 أشهر