الرياضة مصر تتوج بأمم أفريقيا لكرة اليد وتتأهل لأولمبياد باريس

محمود العوضي- جدة

أحرز المنتخب المصري لقب كأس إفريقيا لكرة اليد للرجال عقب فوزه على منتخب الجزائر في المباراة النهائية 29-21. وضمن المنتخب المصري بذلك تأهله المباشر إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية “باريس 2024”. واحتفظ المنتخب المصري بذلك بلقبه، علمًا بأنها المرة التاسعة في تاريخه التي يتوج فيها بكأس إفريقيا.

من جهته، أنهى منتخب تونس مشواره في البطولة في المركز الثالث بفوزه على منتخب الرأس الأخضر 35 – 28، وضمن بذلك مشاركته في الدورة الترشيحية المؤهلة إلى مسابقة كرة اليد ضمن الألعاب الأولمبية. وضمنت المنتخبات الأربعة (مصر والجزائر وتونس والرأس الأخضر) بلوغ بطولة العالم لكرة اليد 2025 التي ستقام في كرواتيا والدنمارك والنرويج مطلع العام المقبل.