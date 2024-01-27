شاهد | ريال مدريد يستعيد الصدارة بانتصاره على لاس بالماس

عاد ريال مدريد بانتصار ثمين وصعب من ملعب لاس بالماس بنتيجة (2-1) أمسية السبت، لحساب مباريات المرحلة الـ22 من الدوري الإسباني لكرة القدم (2023-2024).

أمام 33 ألف مشجّع في ملعب (ستاديو دي جران كاناريا)، تمكّن ريال مدريد من استعادة صدارة الدوري الإسباني بـ54 نقطة مقابل 52 فقط للمنافس القوي فريق جيرونا.

انتهى الشوط الأول بتعادل سلبي، وانتظر أصحاب الأرض إلى الدقيقة 53 لافتتاح التسجيل عبر لاعب الوسط الإسباني خافيير مونوز من تصويبة داخل منطقة الجزاء.



ورد ريال مدريد بهدف التعادل عبر البرازيلي فينيسيوس جونيور بالدقيقة 65، قبل أن يحرز البديل الفرنسي أوريلين تشواميني هدف الانتصار قبل نهاية المباراة بـ6 دقائق.

بهذه النتيجة، يكون ريال مدريد قد حقق الانتصار الخامس تواليًا في مسابقة الدوري الإسباني، مستعيدًا صدارة المسابقة من الفريق الكاتالوني العنيد جيرونا.

شاهد أهداف ريال مدريد ولاس بالماس 2-1