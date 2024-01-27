شاهد | أهداف مباراة برشلونة وفياريال 3-5

انتصر فياريال على برشلونة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة مثيرة اليوم السبت، ضمن لقاءات الأسبوع الـ22 من الدوري الإسباني لكرة القدم (2023-2024).

أقيمت المباراة في أرضية ملعب (مونتغويك) الأولمبي الخاص ببرشلونة في إقليم كاتالونيا، وسط حضور نحو 45 ألف مشجّع، وبصافرة الحكم خوسيه لويس مونييرا.

الهزيمة تركت برشلونة في الترتيب الثالث على اللائحة بـ44 نقطة، لتبعده عن سباق اللقب قليلًا، حيث يتصدر ريال مدريد (54 نقطة) ثم جيرونا الوصيف ولديه (52).

أهداف مباراة برشلونة وفياريال بدأها الضيوف بالدقيقة 41 عبر الإسباني جيرارد مورينو، ثم ضاعف المغربي إلياس أخوماش من تقدّم فياريال بهدف ثان بالدقيقة 54.

في الشوط الثاني سجّل برشلونة 3 أهداف متتالية وخطف التقدّم عبر إلكاي غوندوغان بالدقيقة 60 وبيدري (68) وإيريك بايي مدافع فياريال بالخطأ في مرماه (71).

غير أن فريق (الغواصات الصفراء) نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 84 عبر البديل، لاعب الوسط البرتغالي الشاب جونسالو غيديش لتصبح النتيجة (3-3).

وحسم فياريال المباراة في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، حينما سجّل له ألكسندر سورلوث في الدقيقة 96 وخوسيه لويس موراليس في الدقيقة 102.

أهداف مباراة برشلونة وفياريال 3-5