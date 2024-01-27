الرياضة النيوزيلندي نِك كاسيدي: حصولي على المركز الأول كان حلمًا وتحقق في الدرعية

البلاد- الرياض

وصف النيوزيلندي نِك كاسيدي؛ سائق فريق “جاغوار تي سي إس”، فوزه بالجولة الثالثة من بطولة العالم “إي بي بي فورمولا إي” بموسمها العاشر، بالحلم الذي تحقق، مؤكدًا أنه انتهز الفرصة المناسبة في انطلاق السباق، وبدأ بقوة، وهو ما منح فريقه فرصة التتويج بالمركز الأول. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص الذي عقد اليوم السبت 27 يناير 2024م، بعد ختام منافسات الجولة التي احتضنتها حلبة الدرعية، وقال نِك كاسيدي: “الفوز يعد إنجازًا خاصًا لي، من الرائع أن أحظى بانطلاقة مثالية في هذا الموسم، وأعلم أنه من الصعب أن أستمر في ذلك، ولكن عليّ حاليًا الاستمتاع بهذا الفوز، ومن ثمّ التفكير في الجولات المقبلة من السباق. من جانبه، تحدث الهولندي روبن فراينز؛ سائق فريق “إنفيجن ريسينغ”، والذي حقق المركز الثاني في جولة اليوم خلال المؤتمر الصحفي بقوله: “كان يومًا جيدًا لي في بداية السباق، حيث كنت في المقدمة، وشعرت براحة كبيرة، ولكن بعد ذلك بدأ التنافس الشديد مع كاسيدي، والذي قام بعمل جيد جدًا، إلا أنني فخور بما قدمته في نهاية المطاف، وما حققته كذلك من نقاط إضافية جيدة تخدمني في الترتيب العام للبطولة”. أما البريطاني أوليفر رولاند سائق فريق “نيسان” الذي حقق المركز الثالث، فعبّر عن حزنه عن النتيجة التي سجلها في السباق، وقال: “بعد ماحدث في الجولة الثانية يوم أمس، نجحنا صباح اليوم في ترتيب أمورنا وتنظيمها، وتمكنا من الحصول على صدارة الترتيب في السباق التأهيلي، والمركز الثالث في السباق الرسمي، والذي يعتبر نتيجة جيدة، تدفعنا لتقديم المزيد من العمل بثقة في الجولة الرابعة المقبلة”. الجدير ذكره أن المملكة كانت قد استضافت على مدار يومين (أمس الجمعة واليوم السبت)، الجولتين الثانية والثالثة من بطولة العالم “إي بي بي فورمولا إي” بموسمها العاشر، وللمرة السادسة على التوالي على حلبة الدرعية التاريخية، ضمن جملة من الأحداث الرياضية العالمية التي تستقبلها أرض المملكة، وجعلت منها موطنًا للرياضة والرياضيين في مختلف الألعاب.