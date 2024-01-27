القادسية يتعاقد مع بطل العالم للجوجيتسو محمد آل مخلص

الدمام-البلاد

تعاقد نادي القادسية مع بطل العالم للجوجيتسو، محمد آل مخلص، وجاء التعاقد مع البطل العالمي، آل مخلص في ظل سياسة النادي التي ينتهجها في كافة الألعاب المختلفة، حيث يسعى القادسية لاستقطاب كبار النجوم في كل الرياضات، وتعزيز رياضة الجوجيتسو في المملكة وزيادة أعداد الممارسين للعبة في كافة أنحاء الوطن.

يشار إلى أن البطل السعودي محمد آل مخلص، توج ببطولة العالم للجوجيتسو، وذلك بدون أي تعثر أو هزيمة، لينجح في الحصول على الميدالية الذهبية للمرة الرابعة على التوالي.

يذكر أن رياضة “الجوجيتسو” من أنواع الفنون القتالية في اليابان، ومن أقدم أساليب الدفاع عن النفس، وتعتمد على المواجهة دون سلاح، إنما على المفاصل للخصم بطريقة مهارية.