الرياضة الإيطالي ساندرو أورلاندو لسلة القادسية للسيدات

الدمام-البلاد

تعاقدت إدارة نادي القادسية مع المدرب الإيطالي، ساندرو أورلاندو لتدريب فريق كرة السلة بالنادي.

ويتمتع أورلاندو بخبرات كبيرة على مستوى الفرق الأولى للسيدات؛ حيث درب لمدة عشرة مواسم في الفئة الأولى للسيدات الإيطالية اضافة الى موسم في الدوري التركي. وقد حصل أورلاندو على رخصة التدريب من الاتحاد الإيطالي لكرة السلة كمدرب وطني في عام 1999. كما فاز بلقبين للدوري وأربعة كؤوس إيطالية، بالإضافة إلى بطولة أوروبا. وفي عام 2019 فاز مع المنتخب الإيطالي تحت 20 عامًا بالميدالية الذهبية في كلاتوفي. كما مر أورلاندو بعد محطات تدريبية أهمها :

1995-1996: فريق كاستيلنوفو سوتو (C1) للرجال

2001-2002 تريفيجليو (الدوري الإيطالي وكأس أوروبا)

2002-03 سكيو . مدرب ( الدوري الإيطالي و اليوروليغ )

2003-04 ريبيرا (الدوري الإيطالي)

2004-05 ريبيرا (الدوري الإيطالي وكأس أوروبا)

2005-06 ريبيرا (الدوري الإيطالي وكأس أوروبا)

2006-07 مادالوني (الدوري الإيطالي)

2007-08 سكيو (الدوري الإيطالي وكأس أوروبا)

2008-09 سكيو (الدوري الإيطالي واليوروليغ)

2009-10 سكيو (الدوري الإيطالي واليوروليغ)

2010-11 سكيو (الدوري الإيطالي واليوروليغ)

2011-12 بشكتاش (الدوري التركي وكأس أوروبا)

2013-14 نابولي (A2)

2014-15 غادر فريق سيدات ساسيس مابي نابولي (Seria A1)

2016-2017 بانكا بوبولاري فيتشنزا (دوري الدرجة الثانية)

2017-18 جيور (دوري هون)

2018-19 جيور (دوري HUN وكأس أوروبا)

2019-20 أوميبس جيفوفا باتيباليا ( الدوري الإيطالي الدرجة A1 )

2022-2023: ليبرتادوريس دي كويريتارو.