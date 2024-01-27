أنجولا تعبر ناميبيا بثلاثية وتتأهل لربع نهائي أمم أفريقيا

البلاد- جدة
حجز منتخب أنغولا أول بطاقة مؤهلة إلى مرحلة ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2023، المقامة في كوت ديفوار.
تأهل منتخب أنغولا جاء بعد تغلبه مساء اليوم السبت على منتخب ناميبيا، ضمن منافسات مرحلة ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2023، وذلك على ملعب السلام.
واستطاع منتخب أنغولا الفوز على ناميبيا بثلاثية دون رد، ليتأهل إلى مرحلة ربع نهائي البطولة الأفريقية للمرة الثالثة في تاريخه.
وسبق أن تأهل منتخب أنغولا في مرتين سابقتين إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، وذلك عامي 2008 و2010.
المباراة بين أنغولا وناميبيا جاءت مثيرة، حيث شهدت في الدقيقة 17، ارتكاب إديلسون دا كروز “نبلو” حارس مرمى أنغولا خطأ ساذجا كلفه بطاقة حمراء.
ورغم الطرد، استطاع منتخب أنغولا التقدم في النتيجة بالدقيقة 38 عبر مهاجمه جيلسون دالا.
وفي الدقيقة 40، شهدت المباراة حالة الطرد الثانية، لكنها كانت من نصيب لاعب ناميبيا، لوبيني هاوكونغو وبعد دقيقتين فقط، استطاع المتألق جيسلون دالا إضافة الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده أنغولا في المباراة.
وبذلك، احتل دالا وصافة ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا 2023 برصيد 4 أهداف، خلف المتصدر إيميليو إنسوي مهاجم غينيا الاستوائية صاحب الـ5 أهداف.
وتواصلت سيطرة منتخب أنغولا في الشوط الثاني، حيث سجل نجمه كريستوفاو باسينسيا “مابولولو” الهدف الثالث لبلاده في الدقيقة 66.
يذكر أن أنغولا تنتظر في ربع النهائي الفائز من القمة المرتقبة بين نيجيريا والكاميرون.
⚽️ عمل جماعي متميز للمنتخب الأنغولي يُنهيه جيلسون دالا بهدف التقدم في شباك ناميبيا#كأس_أمم_إفريقيا | #أنغولا | #ناميبيا#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/vZGiebKbLA
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 27, 2024
⚽️🔥 رأسية متقنة من جيلسون دالا عزز بها تقدم منتخب أنغولا#كأس_أمم_إفريقيا | #أنغولا | #ناميبيا#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/RnvKRPP2Tt
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 27, 2024
⚽️🔥 مابولولو بلمسة فنية رائعة يزيد من متاعب ناميبيا#كأس_أمم_إفريقيا | #أنغولا | #ناميبيا#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/GyZ7YE5KEt
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 27, 2024