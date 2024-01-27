الرياضة

أنجولا تعبر ناميبيا بثلاثية وتتأهل لربع نهائي أمم أفريقيا

صحيفة البلادaccess_time17 / رجب / 1445 هـ      27 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حجز منتخب أنغولا أول بطاقة مؤهلة إلى مرحلة ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2023، المقامة في كوت ديفوار.

تأهل منتخب أنغولا جاء بعد تغلبه مساء اليوم السبت على منتخب ناميبيا، ضمن منافسات مرحلة ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2023، وذلك على ملعب السلام.

واستطاع منتخب أنغولا الفوز على ناميبيا بثلاثية دون رد، ليتأهل إلى مرحلة ربع نهائي البطولة الأفريقية للمرة الثالثة في تاريخه.

وسبق أن تأهل منتخب أنغولا في مرتين سابقتين إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، وذلك عامي 2008 و2010.

 

المباراة بين أنغولا وناميبيا جاءت مثيرة، حيث شهدت في الدقيقة 17، ارتكاب إديلسون دا كروز “نبلو” حارس مرمى أنغولا خطأ ساذجا كلفه بطاقة حمراء.

ورغم الطرد، استطاع منتخب أنغولا التقدم في النتيجة بالدقيقة 38 عبر مهاجمه جيلسون دالا.

وفي الدقيقة 40، شهدت المباراة حالة الطرد الثانية، لكنها كانت من نصيب لاعب ناميبيا، لوبيني هاوكونغو وبعد دقيقتين فقط، استطاع المتألق جيسلون دالا إضافة الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده أنغولا في المباراة.

وبذلك، احتل دالا وصافة ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا 2023 برصيد 4 أهداف، خلف المتصدر إيميليو إنسوي مهاجم غينيا الاستوائية صاحب الـ5 أهداف.

وتواصلت سيطرة منتخب أنغولا في الشوط الثاني، حيث سجل نجمه كريستوفاو باسينسيا “مابولولو” الهدف الثالث لبلاده في الدقيقة 66.

يذكر أن أنغولا تنتظر في ربع النهائي الفائز من القمة المرتقبة بين نيجيريا والكاميرون.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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