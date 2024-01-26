4 ميداليات ملونة لطاولة الأخضر في بطولة قطر الدولية

جدة- البلاد
حقق نجوم المستقبل في كرة الطاولة السعودية 4 ميداليات ملونة في بطولة قطر الدولية، التي شهدت مشاركة أفضل اللاعبين المصنفين على مستوى العالم.
واستطاع فارس الطاهر الحصول على فضية تحت 11 عامًا، فيما نال أحمد الخلف برونزية تحت 11 عامًا، وحقق عبدالرحمن الطاهر برونزية تحت 15 عامًا، وحصل يوسف هتان حنيفة على برونزية تحت 13 عامًا.
بدوره، اعتبر الدكتور عبدالله البار أن هذا الإنجاز والحصول على 4 ميداليات في بطولة قطر الدولية هو امتداد للنتائج المميزة التي يحققها نجوم الأخضر على مستوى البطولات الدولية، إضافة للحصول على المركز المتقدمة في التصنيف الدولي، مؤكدًا بأن هذه النجاحات تأتي بفضل الدعم اللا محدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة في سبيل الارتقاء بالرياضة السعودية، اضافة لمتابعة سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وسمو نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعـودية الأميـر فهد بن جلوي، مشيرًا إلى أن المستقبل القادم يبشر بخير- بإذن الله.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
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