متسابقو فورمولا إي يُجمعون على تميز وجمال حلبة الدرعية

البلاد- الدرعية
أكد بطل العالم وحامل لقب الموسم التاسع من بطولة العالم إي بي بي للفورمولا إي؛ سائق فريق “أندريتي غلوبال” البريطاني جيك دينيس، جاهزيته لخوض غمار منافسات الجولتين الثانية والثالثة من الموسم العاشر للبطولة التي تقام في الدرعية التاريخية اليوم وغداً، وقال دينيس في تصريح صحفي: “لم أحقق المأمول في الجولة الافتتاحية بجولة المكسيك بعد أن حصلت على المركز التاسع، لكني متفائل مع انطلاق الجولة الثانية اليوم في الدرعية بتحقيق نتائج أفضل، مع العمل على تصحيح الأخطاء التي وقعت بها في الجولة الماضية”.
وأبدى دينيس سعادته بالأجواء التنافسية في سباقات الدرعية، وقال: “سعيد بتواجدي في المملكة العربية السعودية، والمشاركة في حلبة الدرعية الرائعة، والتي تعتبر مسرحاً عالمياً يخطف أنظار عشاق الفورمولا إي، خصوصاً أن إقامة السباق في أجواء ليلية، يضفي طابعاً مختلفاً ومثيراً يستحق التجربة، وأتمنى أن أقدم الأفضل في هاتين الجولتين”.
من جانبه، أشاد سائق فريق “ماهيندرا ريسينغ” السويسري إدواردو مورتارا، بحلبة الدرعية، واصفاً إياها بأنها “إحدى أكثر حلبات السباق المفضلة لديه عبر كامل سلسلة فورمولا إي”، مشيداً بجمال حي طريف التاريخي في الدرعية التاريخية المدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.
وقال مورتارا: “حلبة الدرعية مميزة جداً، وانطلاقاً من خبرتي في سباقات حلبات الشوارع، فإنه يجب أن تكون حذراً للغاية في المنعطفات التي تمتاز بها حلبة الدرعية، نظير شدتها وقوة انحنائها، علاوة على احتواء الحلبة على مسارات ضيقة وتحديات كبيرة، تتطلب الكثير من الدقة والحذر”.
وأضاف صاحب الـ37 عاماً في تصريحه قائلاً: “حرصت على القدوم إلى المملكة يوم الثلاثاء الماضي، لأستمتع بالمناظر التاريخية والأجواء المذهلة في الدرعية، قبل أن نحوّل تركيزنا بالكامل نحو السباق، والذي أتمنى أن أقدم فيه عطاءً جيداً، وأحسن فيه مركزي في الجولة الماضية بالمكسيك”، مشيراً إلى أن إقامة مثل هذا النوع من السباقات كفيل بإلهام جيل الشباب الذي يمثل النسبة الأكبر من سكّان المملكة، متمنيًا في الوقت ذاته أن تساهم الفورمولا إي باحتراف بعضاً منهم لرياضة المحركات، أو الاتجاه للعمل في المجال وإثراء هذا القطاع بخبراتهم الواعدة عبر العديد من التخصصات الهندسية والميكانيكية التي يحتويها.
من جهته، أكّد سائق الفورمولا إي البريطاني سام بيرد من فريق “نيوم ماكلارين”، أن حلبة السباق لا تعرف سوى لغة المنافسة، وأنه بإمكان أي سائق الفوز في سباق الدرعية إي بري 2024، وقال: “دائمًا ما تكون السباقات مليئة بالمفاجآت والتفاصيل الحاسمة، وتتميز هذه المسابقة بمنافساتها عالمية المستوى، وهو ما يجعلها واحدة من أكثر الأحداث الرياضة المحببة إلى قلب الجماهير، ونتطلع لسباق حماسي برفقة مجموعة من أفضل السائقين في العالم، الذين يتنافسون فيما بينهم للفوز باللقب”.
وأضاف بيرد الفائز بجولتين سابقتين من جولات الدرعية، عامي 2019 و2021: “للدرعية مكانة في قلبي، فقد فزت في هذه الحلبة مرتين سابقتين، لذا أملك الكثير من الحظ الجيد حين أسابق في هذه الحلبة الرائعة، كما أن جميع المتسابقين يجدون الأجواء المناسبة هنا في الدرعية، لذا نجد أن التركيز على السباق فقط هو العنوان الأبرز حين نأتي إلى هذه المدينة، لأن كل شيء متاح ومتوفر، علاوة على الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها هذه الحلبة بمساراتها المميزة وانعطافاتها المتعددة”.
وتطرق البريطاني بيرد لاهتمام المملكة برياضة الفورمولا إي قائلاً: “أولت المملكة اهتماماً حقيقياً لرياضة الفورمولا إي، حيث يتم تنظيم البطولات على أكمل وجه مع العديد من الفعاليات المصاحبة، كما أن المسؤولين هنا في المملكة يعملون بجد ومثابرة لتعزيز مكانة هذا البلد الرائع في استضافة الفعاليات الرياضية عالمية المستوى، وأعتقد أن رياضة الفورمولا إي على وجه التحديد باتت الآن جزءاً لا يتجزأ من ثقافة المملكة، خاصةً مع الإقبال الكبير للمشجعين والضيوف من داخل وخارج المملكة”.