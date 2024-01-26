الرياضة كأس آسيا.. الأخضر يبدأ تحضيراته لمواجهة كوريا الجنوبية

البلاد- جدة

يبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم غداً السبت تحضيراته الجادة؛ لمواجهة المنتخب الكوري الجنوبي يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم المقامة حالياً في قطر. وستقام غداً حصة تدريبية على “ملاعب أسباير”، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة. واكتفى الأخضر اليوم بحصة استشفائية في النادي الصحي، فيما أجرى اللاعب حسان التمبكتي تمارين خاصة برفقة المعد البدني.