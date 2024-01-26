بعد إعلان رحيله | 5 مرشّحين لتدريب ليفربول خلفًا لكلوب

أعلن المدرب الألماني يورغن كلوب رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري (2023-2024) في تصريحات أدلى بها للموقع الرسمي للنادي اليوم الجمعة.

كلوب (56 عامًا) سيطوي الصفحة الأخيرة في رحلته مع ليفربول، بعد أن أمضى 10 سنوات متتالية في جنبات النادي محققًا إنجازات وألقابا تاريخية.

خلال فترته مع الفريق الـ(سكاوزي) حصد كلوب 7 ألقاب، منها دوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي 2020، كما فاز بجائزة أفضل مدرب في العالم مرّتين.

وبعد إعلان كلوب الرحيل عن ليفربول، برزت عدّة أسماء لخلافته، أبرزها الإسباني الشاب تشابي ألونسو الذي يقدّم موسمًا مميزًا مع فريق باير ليفركوزن.

يتصدّر ألونسو لائحة الدوري الألماني بعد 18 جولة بفارق 4 نقاط عن بايرن ميونيخ، بلا أي خسارات بعدما انتصر في 15 جولة وانقاد للتعادل في 3 فقط.



بالإضافة إلى ألونسو، يبرز الإيطالي روبرتو دي زيربي، والبرتغالي جوزيه مورينيو والإنجليزي إيدو هاو والأسترالي أنجي بوستيكوغلو وأخيرًا توماس توخيل.

5 مدرّبين مرشّحين لتدريب ليفربول بعد كلوب

1- تشابي ألونسو – مدرب ليفركوزن

2- روبرتو دي زيربي – مدرب برايتون

3- جوزيه مورينيو – غير مرتبط بنادٍ

4- إيدي هاو – مدرب نيوكاسل

5- أنجي بوستيكوغلو – مدرب توتنهام