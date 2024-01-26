الرياضة الاتفاق يضم الأسباني ميدران حتى 2027

الدمام- البلاد

وقعت إدارة نادي الاتفاق عقداً احترافياً لثلاثة مواسم ونصف لموسم مع لاعب خط الوسط الإسباني ألفارو ميدران قادماً من صفوف نادي التعاون. جرت مراسم التوقيع الرسمية في مقر معسكر الاتفاق مساء الأمس الخميس بمدينة دبي بحضور الرئيس التنفيذي حمد بن عبد الله المطوع. جدير بالذكر أن ألفارو ميدران المولود في 1994 سبق أن احترف بالعديد من الأندية الأسبانية، بدءاً بنادي ريال مدريد منذ موسم 2011/2012 وساهم حينها بتحقيق كأس العالم للأندية في عام 2015، مروراً بعدة أندية إسبانية كفالنسيا وخيتافي وديبورتيفو ألافيس ورايو فاليكانو، قبل انتقاله إلى شيكاغو فاير الأمريكي، وصولًا إلى احترافه بنادي التعاون في موسم 2021/2022.