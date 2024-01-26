أخضر الطاولة البارالمبية يحقق ميداليتين في بطولة مصر الدولية

جدة- البلاد
حقق المنتخب السعودي لكرة الطاولة البارالمبية إنجازًا مميزًا في بطولة مصر الدولية، التي شهدت مشاركة 27 دولة، وقد وضع المنتخب السعودي بصمته في البطولة من خلال حصوله على ميداليتين ثمينتين، في واحدة من أقوى البطولات الدولية التي تسهم نقاطها في تأهل اللاعبين إلى أولمبياد باريس 2024م.
وحققت اللاعبة زهراء آل طالع الميدالية الفضية في منافسات الفردي، فيما نالت اللاعبة مريم المريسل الميدالية البرونزية في فئات (tt1-tt2) تحت قيادة المدير الفني هشام عبدالعال الحنبوشي، ومساعديه المدربان إسلام بدر، ومراد عبدالحكيم.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م