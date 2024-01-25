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مفرزنات رمضان 2024.. طريقة تحضير عجينة سمبوسك الجبن المنزلية بعدة حشوات

نيفين عباسaccess_time15 / رجب / 1445 هـ      25 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

لا غني عن السمبوسك بمختلف أنوعها وطرق تحضيرها علي سفرة رمضان

المقادير اللازمة

3 أكواب دقيق لجميع الأغراض
1 ملعقة كبيرة حليب مجفف
نصف ملعقة كبيرة نشا ذرة
1 ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر
نصف كوب زيت نباتي مثل زيت الذرة أو زيت عباد الشمس
1 كوب ماء

خيارات الحشو
جبن فيتا وبقدونس
او جبن فيتا مضاف له نعناع او اوريغانو او زعتر
او جبن فيتا مع سمسم وحبة البركة
او جبن فيتا مع جبن موزاريلا وشيدر
او جبن شيدر مع موزاريلا
او جبن فيتا مع زيتون

طريقة العمل
أضيفي جميع المكونات الجافة في وعاء كبير واخلطيها حتى تمتزج جيدًا
نضيف الزيت النباتي والماء ونعجن حتى تلف العجينة
غطي العجين لمدة 30 دقيقة
افردي العجينة وقطعيها بشكل دائري او مثلث باستخدام قطاعة
قومي بحشو السمبوسك بالجبن
ثم تغلف جيدا
ترص في اطباق تفريز مع ترك مسافة
ثم تجمد بالفريزر حتي الاستخدام

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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