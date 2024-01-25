مفرزنات رمضان 2024.. طريقة تحضير عجينة سمبوسك الجبن المنزلية بعدة حشوات

لا غني عن السمبوسك بمختلف أنوعها وطرق تحضيرها علي سفرة رمضان

المقادير اللازمة

3 أكواب دقيق لجميع الأغراض

1 ملعقة كبيرة حليب مجفف

نصف ملعقة كبيرة نشا ذرة

1 ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

نصف كوب زيت نباتي مثل زيت الذرة أو زيت عباد الشمس

1 كوب ماء

خيارات الحشو

جبن فيتا وبقدونس

او جبن فيتا مضاف له نعناع او اوريغانو او زعتر

او جبن فيتا مع سمسم وحبة البركة

او جبن فيتا مع جبن موزاريلا وشيدر

او جبن شيدر مع موزاريلا

او جبن فيتا مع زيتون

طريقة العمل

أضيفي جميع المكونات الجافة في وعاء كبير واخلطيها حتى تمتزج جيدًا

نضيف الزيت النباتي والماء ونعجن حتى تلف العجينة

غطي العجين لمدة 30 دقيقة

افردي العجينة وقطعيها بشكل دائري او مثلث باستخدام قطاعة

قومي بحشو السمبوسك بالجبن

ثم تغلف جيدا

ترص في اطباق تفريز مع ترك مسافة

ثم تجمد بالفريزر حتي الاستخدام