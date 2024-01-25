مدينة محمد بن سلمان غير الربحية.. مجتمع ملهم للمعرفة والابتكار

البلاد – الرياض

أكد الرئيس التنفيذي لمدينة محمد بن سلمان غير الربحية ديفيد هنري، أن المدينة مبادرة من مؤسسة مسك الخيرية بدأت في 2018م، لدعم الشباب السعودي والعالمي، في ظل مجتمع ثقافي صحي مبتكر، متطلعًا لاكتمال بنائها نهاية عام 2025م.

وقال هنري في جلسة بعنوان “جلسة حضرية شاملة” في منتدى مستقبل العقار:” إن المؤسسة تركز على تأسيس مدارس مسك على طراز عالمي؛ لأن التعليم هو العمود الفقري لأي دولة في العالم، معتبرًا أن الثورة القادمة هي الثورة المعرفية في هذه المدن الذكية المعرفية”.



وأشار إلى دور برامج مؤسسة مسك لتوعية الأطفال والشباب وتنمية ثقافتهم، مسلطًا الضوء على برامج ريادة الأعمال والتدريب والفنون، إضافة إلى إنشاء مدارس الطبخ بالتعاون مع وزارة الثقافة لتعليم فنون الطهي. ورأى أن توعية الشباب بكافة المجالات الثقافية أمر هام جدًا خاصة أن المدن ليست مباني وعمرانًا فحسب، بل هي ثقافة ووعي شباب وفن معاصر، قائلًا: ” نحن نبني منطقة ثقافية جديدة مبتكرة وذكية بيئيًا”.

وتطرق إلى استدامة المدن المجتمعية الذهبية، ومدينة الملك عبدالله المالية، واستخدامها للطاقة الشمسية واعتمادها على زراعة الأشجار، إضافة إلى ارتباط هذه المدن بالرياض من خلال مشروع المترو، ووسائل النقل العامة. ونوَّه الرئيس التنفيذي لمدينة محمد بن سلمان بأن موظفي وموظفات المؤسسة الذين يعملون في المدينة سوف يعيشون مستقبلًا بشكل مستقر، وينعمون بكافة الخدمات التي يحتاجونها في ظل تطور تكنولوجي في المدينة، فبحلول عام 2025م سيسكن فيها 25 ألف شخص، منوهًا بعلاقة تعاون قوي ومشترك بين المؤسسة وهيئة الذكاء الاصطناعي لدعم مشاريع المدينة.