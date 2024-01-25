لاعبو منتخب طاجيكستان:  المشاركة الأولى في البطولة الآسيوية محطة فارقة في تاريخنا الرياضي

– اللعب في استادات المونديال حلم يتمناه أي لاعب في العالم
بدر النهدي-الدوحة
أكد لاعبو منتخب طاجيكستان أن المشاركة كأس آسيا AFC قطر 2023 محطة فارقة في تاريخ بلادهم الرياضي، وتطور لعبة كرة القدم فيها مع ظهور منتخبهم للمرة الأولى في البطولة الآسيوية. كما أشاد اللاعبون بمستوى البنية التحتية في قطر بما فيها الاستادات التي تستضيف منافسات البطولة، التي يشكل اللعب على أرضها بالنسبة لهم حلماً لأي لاعب في العالم.
وأوضح رستم ياتيموف، حارس مرمى طاجيكستان، أن كرة القدم تعتبر الرياضة الأولى من حيث الأهمية في طاجيكستان، وتحظى باهتمام كبير مع طرح الكثير من المبادرات والمشاريع لتطويرها في البلاد، بما في ذلك تشييد ملاعب جديدة.
وعن أهمية المشاركة في البطولة الآسيوية، قال ياتيموف: “تعتبر كأس آسيا AFC 2023 بطولة مرموقة على مستوى القارة، وتشكل محطة في غاية الأهمية بالنسبة لنا، ونسعى إلى تقديم أفضل أداء وتحقيق أقصى نتائج ممكنة؛ لكي نلهم جيل المستقبل من لاعبي كرة القدم في بلدنا، ونمهد لهم الطريق للسير على خطانا ومواصلة النجاح.”
وتستضيف منافسات البطولة الأسيوية تسعة استادات؛ منها سبعة استادت سبق أن احتضنت مباريات كأس العالم قطر 2022، في سابقة فريدة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الحدث القاري، وفي هذا السياق، أكد مانوشهر جليلوف، المهاجم الذي يلعب مع نادي الاستقلال الطاجيكي، أن اللعب في استادات قطر الحديثة يشكل حلماً لأي لاعب من حول العالم.
وتابع: “لفت انتباهنا البنية التحتية المتطورة في قطر بما فيها الاستادات وغيرها من المنشآت والمرافق الأخرى، كما أن الأجواء داخل الاستادات رائعة، ما يجعل من اللعب فيها فرصة نادرة، قلما تتكرر لأي لاعب.”
ويحظى منتخب طاجيكستان بدعم هائل من جماهير غفيرة تحرص على متابعة مباريات المنتخب في أول ظهور له في كأس آسيا، كما تتواجد أعداد منهم على المدرجات لدعم لاعبي المنتخب والوقوف معهم.
وأعرب المشجعون عن سعادتهم لدعم منتخب بلادهم خلال مشواره الأول في كأس آسيا، وقال زوكر عبد الرحمانوف، مدرس مقيم في قطر: ” تغمرنا مشاعر السعادة لمشاركة منتخب بلادنا في البطولة الآسيوية، لم تتأهل طاجيكستان للمشاركة في كأس العالم العام الماضي، ولكننا أخيراً وصلنا إلى كأس آسيا، ما يبعث لدينا على الفخر والاعتزاز.”
وأكد زوير دجورابوف، مدافع منتخب طاجيكستان، على أهمية دعم المشجعين؛ باعتباره عنصرا حاسما في نجاح المنتخب وتحقيق نتائج جيدة وقال: ” المشجعون في غاية الأهمية بالنسبة لنا، وبفضل دعمهم لا نشعر بأننا وحدنا في البطولة، فهم يقفون إلى جانبنا ويعبرون عن حبهم ومساندتهم لنا من خلف الشاشات وعلى المنصات الرقمية. سنبذل قصارى جهدنا لإسعادهم وإدخال الفرحة إلى قلوبهم.”
وأثار منتخب طاجيكستان الإعجاب بعروضه الكروية الرائعة في الحدث القاري، بعد أن تأهل إلى دور الـ 16 إثر حصوله على المركز الثاني في المجموعة الأولى، خلف منتخب قطر متصدر المجموعة، متقدماً على الصين ولبنان.
ويواجه منتخب طاجيكستان منتخب الإمارات في دور الـ 16 يوم الأحد 28 يناير الجاري، حيث تنطلق صافرة المباراة في الساعة 7 مساءً على استاد أحمد بن علي.
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