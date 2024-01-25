غدًا.. الدرعية تشهد الجولتين الثانية والثالثة من الموسم العاشر لبطولة العالم أي بي بي فورمولا إي 2024

الرياض- البلاد

تتجه أنظار العالم يوم غد الجمعة 26 يناير 2024، نحو الدرعية التاريخية، التي ستشهد للمرة السادسة على التوالي، إقامة منافسات بطولة العالم أي بي بي للفورمولا إي 2024، من خلال الجولتين الثانية والثالثة من الموسم العاشر للبطولة، التي ستقام على مدار يومين 26 و27 يناير الجاري.

وبهذه المناسبة، قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، في تصريح صحفي: “نسعد مرة أخرى باستضافة أحد أهم سباقات السيارات على مستوى العالم، والذي تشهده الدرعية للمرة السادسة على التوالي، وهو ما يؤكد حجم الاهتمام الكبير الذي نحظى به من لدن خادم الحرمين الشريفين، والدعم غير المسبوق من سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- الذي يمكّننا دوماً من المضي قدماً باستضافة المزيد من الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية، وفق أفضل الإمكانات التنظيمية المتميزة -ولله الحمد-، التي جعلت من وطننا الغالي موطناً وعاصمةً لكبرى البطولات والفعاليات الدولية والعالمية”.

وأضاف سموّه: “تعزز استضافة فورمولا إي في عامها السادس على التوالي، مكانة وقدرة المملكة على استضافة الأحداث الرياضية المتنوعة بشكل عام ورياضة السيارات بشكل خاص، فقبل أيام بسيطة شهدنا إقامة رالي داكار السعودية 2024، والذي أقيم في المملكة للمرة الخامسة، ونستعد كذلك لاستضافة الموسم الرابع من سلسلة سباقات سيارات الدفع الرباعي الكهربائية “إكستريم إي” بجدة، علاوة على السباق المرتقب في مارس المقبل، سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1، لنؤكد للعالم أجمع قدرة شباب وشابات المملكة على إدارة وتنفيذ هذه الأحداث الرياضية بكل احترافية، وعلى أعلى المستويات والمعايير العالمية، فأهلاً بالعالم من جديد في المملكة، ونتمنى لهم الاستمتاع بكل فعالياتها وأحداثها المختلفة”.

من جهته، قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية: “نجح سباق الدرعية إي بري في الوصول إلى شريحة جديدة من عشاق ومحبي رياضة المحركات، وفي تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة في المجتمع المحلي، كما يعدّ سباق الفورمولا إي، تجسيدًا لدمج التكنولوجيا الحديثة بالتراث الغني للمملكة، من خلال إقامة السباق في الدرعية، ويؤكّد اهتمام المملكة بإظهار إرثها الثقافي والتاريخي، والنقلة الحضارية التي تسعى إليها رؤية السعودية 2030، ويوفر بيئة تصويرية ممتازة للحدث، والأهمّ من ذلك، أن هذا السباق يجسد اهتمام وطننا بالاستدامة البيئية والطاقة النظيفة، والتطلّع نحو المستقبل، من خلال إضاءة حلبة فورمولا إي في الدرعية بتقنية LED بالكامل”.

وسيشهد السباق الذي يعد إحدى فعاليات موسم الدرعية 2024، مشاركة 22 من نخبة السائقين، الذين يمثلون 11 فريقًا عالميًا للمشاركة في الحدث المرتقب، يتقدمهم سائق فريق أندريتي جلوبال، وحامل لقب البطولة العالمية في العام الماضي البريطاني “جايك دينيس” الذي احتلّ المركز الثاني في كلتا الجولتين من سباق فورمولا إي الدرعية 2023، بالإضافة إلى 6 من حاملي ألقاب بطولة العالم السابقين، إضافة إلى الألماني باسكال ويرلين سائق فريق تاغ هوير بورشه الذي فاز بسباقي الدرعية في الموسم الماضي.

الجدير بالذكر أن حلبة الدرعية قد احتضنت السباق للمرّة الأولى في العام 2018، وفاز خلالها -آنذاك- البرتغالي أنطونيو فيليكس دا كوستا، فيما نجح الألماني باسكال ويرلين في الفوز بجولتي الموسم الماضي، ليكون بذلك واحدًا من ثلاثة سائقين فقط تمكنوا من الفوز مرتين في الدرعية، إلى جانب البريطاني سام بيرد، والهولندي نيك دي فريز، كما سيحظى الجمهور بفرصة الاستمتاع بما تقدمه منطقة الدرعية التاريخية المسجلة بموقع التراث العالمي لليونسكو، وبمجموعة من الفعاليات والأنشطة والتجارب المميزة المصاحبة للحدث داخل وخارج حلبة السباق.