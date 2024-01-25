الرياضة

طرح تذاكر بطولة” ليف جولف جدّة” في نسختها الثالثة

صحيفة البلادaccess_time15 / رجب / 1445 هـ      25 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
أعلنت ليف جولف عن بدء طرح التذاكر الخاصة ببطولة ليف جولف جدّة، التي تُقام بنسختها الثالثة في ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، في الفترة من 1 حتى 3 مارس 2024.

 

وسيحظى جماهير الجولف بفرصة فريدة لمشاهدة مجموعة من أفضل لاعبي العالم وسط أجواء تنافسية مذهلة، بما في ذلك جون رام، بطل الماسترز لعام 2023 والمنضم حديثًا لقائمة الأسماء المشاركة في بطولات ليف جولف، وتالور جوتش، الفائز باللقب العام لمنافسات الأفراد في موسم 2023 ولاعب فريق سماش الجديد، إلى جانب برايسون ديشامبو، الفائز ببطولة أمريكا المفتوحة للجولف عام 2020. كما تتضمن قائمة النجوم المشاركين في البطولة كاميرون سميث، الفائز ببطولة بريطانيا المفتوحة 2022 ونجم فريق ريبر، إلى جانب بروكس كيبكا، الفائز ببطولة بي جي أي الأمريكية 2023 وحامل لقب منافسات الأفراد في بطولة ليف قولف جدة 2023. وتشهد البطولة أيضاً مشاركة أسطورة الجولف وقائد فريق هاي فلايرز فيل ميكلسون، وداستن جونسون، قائد فريق فور أيسز، فضلاً عن بوبا واتسون، نجم فريق رينج غوتس، ومارتن كايمر، نجم فريق كليكس، وغيرهم الكثير.

 

ويستهل بروكس كيبكا، بطل ليف جولف جدّة في مناسبتين سابقتين، رحلته في الدفاع عن اللقب من قلب رويال غرينز. حيث توّج كوبكا باللقب في أكتوبر الماضي بعد المباراة الحاسمة التي جمعته مع تالور جوتش، والذي تمكّن من الفوز باللقب العام للأفراد في موسم 2023 من بطولات ليف جولف.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بروكس كببكا: “يحظى نادي رويال غرينز بمكانة خاصة لدي، إنه المكان الذي كتبت فيه إحدى قصص النجاح الرائعة في وقتٍ سابق. وشهد العام الماضي لحظة رائعة في مسيرتي، حيث تفوقت على تالور جوتش في المباراة الحاسمة واختتمت الموسم بأفضل طريقة ممكنة. كما أتطلع للعودة إلى جدّة في مارس برفقة جوتش، ولكن هذه المرة كزميل في فريق سماش، على أمل الفوز ببطولة جدّة على مستوى منافسات الأفراد والفرق. ونثق بقدراتنا على تقديم أداء جيد بناءً على نتائجنا الإيجابية في هذا الملعب”.

وتعتبر بطولة ليف جولف جدّة الحدث الثالث في جدول بطولات ليف جولف الذي يضم 14 بطولة، ما يمنح عشاق الجولف في السعودية والشرق الأوسط فرصة استثنائية للاستمتاع بالبطولة التي تجمع نخبة لاعبي الجولف حول العالم في منافسات الأفراد والفرق على مدار ثلاثة أيام.

ويستعد فريق فاير بولز للعودة إلى رويال غرينز في رحلة الدفاع عن لقبهم، باعتبارهم أبطال منافسات الفرق في بطولة ليف جولف جدّة 2023. ويضم الفريق مجموعة من أبرز لاعبي الجولف، بقيادة سيرجيو غارسيا وإلى جانبه كل من أبراهام آنسر، ويوجينيو تشاكارا وديفيد بويغ، الذي حل محل زميله السابق كارلوس أورتيز خلال فترة الانتقالات قبل انطلاق الموسم. وأعرب الكابتن غارسيا عن سعادته بالعودة إلى رويال غرينز، حيث قال: “شهدت بطولة ليف جولف جدّة انتصارنا الثاني كفريق في عام 2023، حيث اختتم فريقنا موسماً رائعاً من المنافسات الحماسية. ونستعد لبدء مشوارنا في الدفاع عن اللقب، ونتطلع لملاقاة جماهيرنا في المملكة العربية السعودية التي لطالما كانت أحد نقاط القوة بالنسبة لنا”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *