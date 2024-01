شاهد | ليفربول يجتاز فولهام ويواجه تشيلسي في نهائي كأس الرابطة

تأهل ليفربول إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترف بعدما اجتاز عقبة فولهام خارج قواعده بالتعادل (1-1) في إياب نصف نهائي المسابقة، سهرة الأربعاء.

واستفاد الفريق الـ(سكاوزي) من فوزه في الذهاب بملعب أنفيلد (2-1) ليصعد إلى المباراة النهائية في مواجهة تشيلسي بنتيجة إجمالية للمباراتين (3-2).

أمام 25 ألف مشجّع في ملعب (كرافن كوتيج) سجّل الكولومبي لويس دياز أولًا لليفربول في الدقيقة 11، وعادل الفرنسي عيسى ديوب لفولهام بالدقيقة 77.

وسيلاقي ليفربول نظيره تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين (2023-2024) في ملعب (ويمبلي) بالعاصمة لندن يوم 25 فبراير المقبل.

جدير بالذكر أن ليفربول صاحب الرقم القياسي في عدد مرّات التتويج بكأس الرابطة الإنجليزية بواقع 9 كئوس، يليه مانشستر سيتي الذي حصد 8 كئوس.

شاهد أهداف مباراة ليفربول وفولهام 1-1

Goal!

They couldn't…could they? Diop scores to make it 1-1 on the night! Liverpool lead 3-2 on aggregate!

#CarabaoCup #FULLIV pic.twitter.com/gsqJt7HNgr

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 24, 2024