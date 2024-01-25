شاهد | المغرب يهزم زامبيا ويتأهل متصدرًا للمجموعة الخامسة

حجز منتخب المغرب تذكره عبوره إلى ثمن نهائي مسابقة كأس أمم إفريقيا 2023 متصدرًا عن المجموعة السادسة، بالفوز على نظيره الزامبي (1-0) سهرة الأربعاء.

وضرب منتخب (أسود الأطلس) بقيادة المدرب وليد الركراكي موعدًا في ثمن النهائي مع وصيف المجموعة الخامسة جنوب إفريقيا، الثلاثاء المقبل الموافق 30 يناير.

وصعد المغاربة متصدرين عن المجموعة الخامسة بـ7 نقاط، من انتصارين على تنزانيا (3-0) وزامبيا (1-0) وتعادل في الجولة الثانية أمام الكونغو الديمقراطية (1-1).

سجّل هدف المباراة الوحيد، الجناح المخضرم حكيم زياش من فريق جالاتاسراي التركي، مستغلًا دربكة دفاعية في منطقة جزاء زامبيا في الدقيقة 37 من الشوط الأول.



شاهد هدف فوز المغرب على زامبيا 1-0