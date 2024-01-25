الرياضة جدول مواعيد مباريات ثمن نهائي كأس أمم آسيا

محمود العوضي- جدة

أسدل الستار اليوم الخميس على دور المجموعات في كأس آسيا 2023 لكرة القدم المقامة حاليًا في قطر،

وقد تأهل 16 منتخبًا إلى ثمن نهائي البطولة. ونجحت 3 منتخبات في العبور إلى ثمن النهائي بتحقيق العلامة الكاملة، وهي منتخبات قطر متصدرة المجموعة الأولى، والعراق في المجموعة الثانية، وإيران في المجموعة الثالثة. وضمن منتخبا سوريا وفلسطين تأهلهما لدور الـ16 للمرة الأولى في تاريخهما بعد حصد كل منهما 4 نقاط، ليلتحقا ببقية المنتخبات العربية المتأهلة، وهي: – المنتخب السعودي، والمنتخب الأردني، والمنتخب العراقي، والمنتخب الإماراتي، والمنتخب البحريني.

وأخفق منتخب عمان في خطف بطاقة التأهل الأخيرة كأفضل ثالث بعد التعادل 1-1 مع قيرغيزستان ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة. – المنتخبات المتأهلة مباشرة لدور الـ16

المجموعة الأولى: قطر (9 نقاط)، طاجيكستان (4 نقاط).

المجموعة الثانية: أستراليا (7 نقاط)، أوزباكستان (5 نقاط)، سوريا (4 نقاط). المجموعة الثالثة: إيران (9 نقاط)، الإمارات (4 نقاط)، فلسطين (4 نقاط). المجموعة الرابعة: العراق (9 نقاط)، اليابان (6 نقاط)، إندونيسيا (3 نقاط). المجموعة الخامسة: البحرين (6 نقاط)، كوريا الجنوبية (5 نقاط)، الأردن (4 نقاط). المجموعة السادسة: السعودية (6 نقاط)، وتايلند (4 نقاط)، – المنتخبات أصحاب المركز الثالث ضمنت منتخبت سوريا وفلسطين والأردن وإندونيسيا عبورهم لثمن النهائي كأفضل أصحاب مركز ثالث.

موعد مواجهات ثمن النهائي:

الأحد 28 يناير..

– أستراليا x إندونيسيا

– طاجيكستان x الإمارات

الاثنين 29 يناير..

– العراق x الأردن

– قطر x فلسطين

– الثلاثاء 30 يناير..

– أوزبكستان x تايلاند

– السعودية x كوريا الجنوبية

– الأربعاء 31 يناير..

– البحرين x اليابان

– إيران x سوريا