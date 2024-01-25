الرياضة تعرف على مواعيد منافسات ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2023

البلاد- جدة أسدل الستار مساء أمس الأربعاء على منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار 2023» بمواجهتي الجولة الثالثة من المجموعة السادسة، التي أسفرت عن تأهل المغرب والكونغو الديمقراطية، بالإضافة لمنح آخر بطاقات العبور لمنتخب كوت ديفوار ضمن أفضل منتخبات المركز الثالث. المنتخبات المتأهلة

تأهل لدور الـ16 منتخبات” غينيا الإستوائية، نيجيريا، كاب فيردي، مصر، السنغال، الكاميرون، أنجولا، بوركينا فاسو، مالي، جنوب إفريقيا، المغرب والكونغو الديمقراطية بشكل مباشر، فيما تأهلت 4 منتخبات كأفضل مركز ثالث في المجموعات الست، وهي: غينيا، موريتانيا، ناميبيا، كوت ديفوار”. وقد تحددت مباريات الدور ثمن النهائي من البطولة، حيث تشهد قمة بين نيجيريا والكاميرون، والمغرب مع جنوب إفريقيا، فيما يلتقي المنتخب المصري مع نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، وتواجه كوت ديفوار منتخب السنغال. وجاءت مواعيد مباريات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا «كوت ديفوار 2023» على النحو التالي: – أنجولا × ناميبيا.. السبت 27 يناير في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، على ملعب السلام. – نيجيريا × الكاميرون.. السبت 27 يناير في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي. – غينيا الاستوائية × غينيا.. الأحد 28 يناير في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب الحسن واتارا. – مصر × الكونغو الديمقراطية.. الأحد 28 يناير في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، على ملعب لوران بوكو. – كاب فيردي × موريتانيا.. الإثنين 29 يناير في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب فيليكس هوفويت بواني. – السنغال × كوت ديفوار.. الإثنين29 يناير في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، على ملعب تشارلز كونان باني. – مالي × بوركينا فاسو.. الثلاثاء 30 يناير في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب أمادو جون كوليبالي. – المغرب × جنوب إفريقيا.. الثلاثاء 30 يناير في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، على ملعب لوران بوكو.