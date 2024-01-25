الرياضة الحفل السنوي الكبير على كؤوس خادم الحرمين الشريفين.. أفق عالمي متطور لأغلى السباقات

الرياض- محمد الجليحي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- يحفظه الله- ينظم ميدان الملك عبد العزيز بالرياض، الحفل السنويّ الكبير على كأسَيْ خادم الحرمين الشريفين للإنتاج المحليّ الفئة الأولى، ومفتوح الدرجات المصنف دوليا، الذي يؤهل لكأس السعودية، ويعتبر إحدى أهمّ البطولات محليا ودوليا والمصنّفة فئةً أولى محليًّا ودوليًّا، تزامنًا مع الأشواط المؤهِّلة للسباقات المصاحبة لكأس السعودية . وبهذه المناسبة، رفع صاحب السموّ الملكيّ الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسيّة، رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الرئيس الفخريّ لنادي سباقات الخيل، وصاحب السموّ الملكيّ الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء، على الدعم الكبير اللا محدود لسباقات الخيل في المملكة العربيّة السعوديّة. وأكّد سموّ الأمير بندر، أنّ دعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- أدّى إلى تبوُّء سباقات المملكة العربية السعودية مكانة رفيعة ومتقدّمة بين الدول الكبرى ذات التاريخ العريق في رياضة سباقات الخيل، مما أسهم في تعزيز حضور المملكة لدى الاتّحاد الدوليّ لسباقات الخيل، وشكّل عنصر دعم لوجستيّا في موافقة الاتّحاد الدوليّ على ترقية وتصنيف الكؤوس والبطولات المحليّة والدوليّة باستمرار .

وأضاف سموّ الأمير بندر: “اليوم نعيش معكم أحداث سباقات كؤوس خادم الحرمين الشريفين بتنوع وتعدد الأشواط المخصصة لكل كأس فلدينا كؤوس وهدايا خادم الحرمين الشريفين للخيالة السعوديين المتمرنين، الذي يعتبر أقوى شوط يهتم بأبناء الوطن الخيالة، وهذا دليل على التشجيع الكبير والدعم لهم في بداية مشوارهم للاحتراف، وحافز لدى الجميع بأن يكونوا من المتوجين بتلك الكؤوس والفوز بالمراكز الأولى في هذا الشوط. وتشهد نسخة هذا العام 2024م تطورات عديدة؛ منها تقليل مسافة الكأسين من 2000م إلى 1800م لتتناسب مع مسافة كأس السعودية- السباق الأغلى في العالم. بالإضافة الى السباقات المخصصة للملاك من دول الخليج؛ حيث تشهد كأسي خادم الحرمين الشريفين تواجد أقوى الخيل في الميدان السعودي طموحًا لنيل اللقب على مسافة 1800 متر وبجائزة قدرها مليون ونصف المليون ريال سعودي لكل كأس، وعن كأس خادم الحرمين الشريفين للإنتاج، تذهب الترشيحات للجواد لله دره لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والجواد ديسمبر للمالك محمد سعيد الودعاني والجواد مرسوم النايف لأبناء مطلق القاضي الجعيد والفرس جابها الله لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وفي سباق خادم الحرمين الشريفين لخيل مفتوح الدرجات، الذي يعطي الفائز بطاقة مؤهلة لكأس السعودية تذهب الترشيحات للجواد ووتن صن للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز والجواد باور ان نمبرز لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز والجواد تيتا للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز والجواد قريت سكوت للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز. حيث سيشهد ميدان الملك عبدالعزيز- يرحمه الله- إقامة ستة وثلاثين سباقا على مدار ثلاثة أيام لمختلف الدرجات والتصنيفات للخيل العربية الأصيلة وخيل الثروبيرد. وتحظى سباقات هذا الأسبوع برعايات وشراكات متعددة لمجموعة من كبرى السباقات في يومي الجمعة والسبت حيث وقع نادي سباقات الخيل عقود رعاية مع هيئة تطوير بوابة الدرعية وبوتيك قروب والمسار الرياضي وهودين؛ حيث سيقدم ممثلو هذه الجهات الجوائز والكؤوس الخاصة بالسباقات التي تمت رعايتها. وبالعودة الى السباقات، تشهد سباقات يوم الجمعة أشواطًا قوية ومهمة ومؤهلة للأمسية الكبرى أمسية كأس السعودية وبتواجد سباقات كؤوس الخليج. البداية من الشوط الثاني من يوم الجمعة على هدية سعد بن مشرف سيارة لكزس لخيل التكافؤ على مسافة 1600 متر وبجائزة 120 ألف ريال موزعة للمراكز من الثاني حتى الخامس. ويشارك في هذا الشوط 20 جوادًا أبرزهم مسبار الأمل للمالك ذيب القنطاش وأشقرنا للمالك نصار النصار والجواد شبل الحراق للمالك فهد الجبر . وفي الشوط الثالث، الذي يحمل اسم كأس مشرف بن مطلق بن شنان وبجائزها قدرها 150 ألف ريال وعلى مسافة 1600 متر يتنافس فيه 17 جوادًا لنيل الكأس ومن أبرزهم الجوادان اشتهر و ذو الأطلال اللذان حلا بالمركزين الثاني والثالث في لقائهما الأخير، ويبرز أيضاً الجواد مجحم لإسطبل عذبة للسباقات كمنافس قوي على هذا الكأس. وفي الشوط الرابع، سيكون السباق المؤهل لكأس 1351 وهو من أشواط أمسية كأس السعودية وعلى مسافة 1351 مترا، بجائزة قدرها 165 ألف ريال، ويتنافس على هذا السباق 14 من الجياد المميزة، يتقدمهم باور اف بيوتي والجواد شيبوتلي والجواد انكل والجواد هونكي تونك مان وننتظر من سيخطف البطاقة المؤهلة لسباق 1351. وفي الشوط الخامس، سيكون على كأس الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن ” عشبي ” وهو سباق مؤهل لكأس نيوم ضمن أشواط أمسية كأس السعودية وتبلغ جائزة الكأس مليون ريال سعودي ونخبة من الجياد تشارك في هذا الشوط من أبرزهم الجواد ماي فرانكل للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز والجواد فلاينق فست لإسطبل الفضوه والجواد يير اوف ذا دراقون لإسطبل القمة، ونستذكر بطل النسخة الماضية الجواد قادر لإسطبل الرفقة وبتدريبات فوزي ناس وبقيادة الخيال البرتو سنا. وفي الشوط السادس، سيكون السباق المؤهل لكأس المنيفة للخيل العربية الأصيلة ” عشبي “، الذي سيكون على مسافة 2100 متر وبجائزة قدرها 165 ألف ريال ومن الأسماء المميزة المشاركة الجواد تلال الخالدية وزميله من نفس الإسطبل الجواد تركي الخالدية الثاني بشعارات إسطبلات الخالدية والجواد مناب للمالك محمد الحزامي. وفي الشوط السابع، سيكون السباق المؤهل لكأس الرياض للسرعة ، على مسافة السرعة 1200 متر وبجائزة قدرها 165 ألف ريال ومن أهم الأسماء المرشحة للفوز الجواد ريبيليوس ستيج لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز والجواد اميتشي للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز والجواد الدسم للشيخ عبدالله حمود المالك الصباح والفرس الفيصلية للمالك سعد عبدالواحد. وفي الشوط الثامن، سيكون السباق المؤهل للديربي السعودي على مسافة 1600 متر لخيل الثلاث سنوات وبجائزة قدرها 165 ألف ريال ومن أقوى الخيل المشاركة الجواد الوقاد لإسطبل عذبة للسباقات والجواد سادن للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز والجواد سعودي نيوم لإسطبل السفير. وفي الشوط التاسع، سباق كأس الخليج للخيل العربية مفتوح الدرجات أربع سنوات وأكثر على مسافة 1400 متر وبجائزة قدرها 750 ألف ريال، ويبرز من ضمن الأسماء المشاركة الجواد عسفان الخالدية لأبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز والجواد فودي بانيه لإسطبل عذبة للسباقات. وفي الشوط العاشر، سباق كأس الخليج مفتوح الدرجات لخيل الثلاث سنوات على مسافة 1200 متر وبجائزة قدرها 750 ألف ريال ويبرز من ضمن الخيل المرشحة الجواد حييت لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز والجواد سمو لإسطبل متعب الجهيم. وفي الشوط الحادي عشر، سباق كأس الخليج للأفراس لعمر أربع سنوات وأكثر على مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 750 ألف ريال والمعطيات تذهب للفرس صنست فلاش لأبناء فيحان فيصل المنديل والفرس دايركت سكيورتي للمالك ناصر بن عميره والفرس سيل اون سيلفربيرد للمالك عبدالله آل ظبية. وفي الشوط الثاني عشر، سباق كأس الخليج مفتوح الدرجات أربع سنوات وأكثر على مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 750 ألف ريال ومن ضمن الأسماء المرشحة الجواد الوزير للمالك عبدالإله الموسى والجواد هنري كيو للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز والجواد بدر لإسطبل السفير والجواد داهي للمالك خالد بن مشرف.