الاتفاق يتوج بكأس بطولة الوحدة الدولية

الدمام- البلاد
توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بكأس بطولة الوحدة الدولية الودية وذلك عقب فوزه بركلات الترجيح 3/4 على الوحدة الإماراتي ، حيث تعادلا في الأشواط الأصلية 1/1 ، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد آل نهيان بأبوظبي.
لاحت للنواخذة العديد من الفرص إلا أن تكتل الفريق المستضيف ساهم في صمودهم ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي تفوق فيها فارس الدهناء؛ بفضل تصدي الحارس باولو فيكتور لركلتي ترجيح فيما نجح في التسجيل كل من الكويكبي ، كوايسون ، باولو ، هزازي لتنتهي المباراة بنتيجة 3/4
تأتي استعدادات فارس الدهناء في معسكر الإمارات الذي يستمر حتى 28 يناير الجاري تحضيراً لبقية منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023/24.
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