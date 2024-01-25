الرياضة الأولمبية السعودية تحتفل بـ”اليوبيل الماسي”

الرياض – هاني البشر

تحتفي اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، على مدار العام الحالي 2024م، بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيسها عام 1964م قبل الاعتراف بها رسمياً من قبل اللجنة الأولمبية الدولية في العام التالي، وذلك بعد مشاركة أول وفد إداري مثَّل المملكة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 1964م. ويأتي احتفاء اللجنة بهذه المناسبة؛ بهدف ترسيخ القيم التي أوجدت من أجلها الحركة الأولمبية، التي تحفز على التميز والصداقة والاحترام، إضافة إلى تكريم الشخصيات التي عملت على تطوير الرياضة السعودية على مدار الستين عاما الماضية. ورأس اللجنة منذ تأسيسها، عشرة رؤساء، بداية بالدكتور صالح بن ناصر 1964 – 1966م، ثم معالي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله أبا الخيل – رحمه الله- 1966 – 1968م، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- 1968 – 1972م، ثم أبا الخيل مرة أخرى 1972 – 1974م، ثم تولى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- منذ عام 1974م حتى 1999م، ثم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود 1999 – 2011م، تلاه صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد آل سعود 2011 – 2014م، أعقبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود 2014 – 2017م، ثم معالي الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ 2017 – 2017م، ثم معالي المستشار الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ 2018 – 2019م، والأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود 2019 – حتى اليوم. وعلى مستوى الأمانة العامة، تولى أمانة اللجنة الأولمبية، كل من الأستاذ عبدالرحمن بن محمد العليق، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز، والأستاذ عثمان بن محمد السعد، والأستاذ سليمان بن عبدالرحمن الجبهان، والدكتور راشد بن حمد الحريول، والأستاذ محمد بن حسن المسحل، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالحكيم بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والأستاذ عبدالعزيز بن محمد باعشن. يذكر أن اللجنة، تعكف على الاحتفاء بهذه المناسبة، طوال أشهر العام الميلادي، والذي يشهد مشاركتها في ست دورات رياضية متنوعة دولية وقارية وخليجية أولمبية وبارالمبية، حيث من المقرر أن تقيم اللجنة حفلا كبيرا نهاية العام، احتفاءً بهذه المناسبة.