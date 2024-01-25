الرياضة

الأخضر يتصدر” السادسة” ويضرب موعدًا مع كوريا الجنوبية في ثمن نهائي كأس آسيا

صحيفة البلادaccess_time15 / رجب / 1445 هـ      25 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

 

محمود العوضي- جدة
تصدر الأخضر السعودي المجموعة السادسة، بعد تعادله سلبيًا اليوم أمام نظيره تايلاندي في المباراة التى جمعتهما اليوم الخميس، على استاد المدينة التعليمية في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة في كأس آسيا قطر 2023.

بتلك النتيجة، ضرب المنتخب السعودي موعدًا مع نظيره الكوري الجنوبي في دور الـ 16 من البطولة.

وفي المجموعة نفسها تعادل منتخبا عمان وقيرغيزستان بدون أهداف؛ ليودع البطولة من دور المجموعات.

الأخضر ضمن صدارة المجموعة بـرصيد 7 نقاط، بعدما فاز على منتخبي عمان وقيرغيزستان، والتعادل أخيرًا أمام تايلاند بدون أهداف.

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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