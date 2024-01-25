استقبل قناصل عُمان والإمارات والصين.. نائب أمير مكة يطلع على أعمال منتدى الحلال

جدة – واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، القنصل العام لسلطنة عمان سالم بن محمد البوسعيدي.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. واستقبل سموه القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة ناصر بن هويدن الكتبي. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية وانغ تشين، وجرى تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. من جهة ثانية، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، رؤساء مجالس الغرف الإسلامية المشاركين في منتدى مكة للحلال، الذي انطلق، تحت شعار “الإبداع في صناعة الحلال” ويستضيفه مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات لمدة 3 أيام.

واستمع سموه إلى إيجاز عن أعمال المنتدى، الذي يناقش عبر أكثر من 10 جلسات نقاش و250 اجتماعاً، عددًا من القضايا والمواضيع المرتبطة بقطاع صناعة الحلال في العالم. يذكر أن المنتدى يقام في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات بمكة المكرمة بتنظيم منافع وشركة الغرفة الإسلامية لخدمات حلال وبشراكة إستراتيجية مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للغذاء والدواء، وبمشاركة كل من الغرفة التجارية بمكة المكرمة والغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية.