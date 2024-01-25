أمير جازان يثمن نتائج منتدى الاستثمار

البلاد – جيزان

ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بجهود الغرفة في نجاح تنظيم المنتدى الأول من نوعه بالمنطقة، وما قدمته من إسهامات في مجال تعزيز بناء اقتصاد حيوي مستدام، والتعريف بالمزايا النسبية التي تتمتع بها المنطقة جازان، وما تزخر به من مقومات وفرص استثمارية وإمكانات واعدة، لدعم الاقتصاد الوطني ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه أمس، رئيس مجلس إدارة غرفة جازان المستشار أحمد أبوهادي، والأمين العام للغرفة الدكتور ماجد الجوهري.

وتسلم سموه خلال الاستقبال، التقرير الختامي لمنتدى جازان للاستثمار2023 في نسخته الأولى، مستمعاً إلى شرح وافٍ عن أهم المخرجات والتوصيات التي انبثقت عن المنتدى وهدفت في مجملها إلى الترويج لبيئة الاستثمار في المنطقة، ورفع مستوى الشراكات الإستراتيجية، وإطلاق المبادرات والمشروعات الاستثمارية تحت مظلة الغرفة.

من جهته، ثمّن رئيس مجلس الغرفة والأمين العام، توجيهات سمو الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز التي كان لها أبلغ الأثر في نجاح فعاليات المنتدى، وكل ما من شأنه جلب الاستثمارات المحلية والعالمية؛ لتعزيز الاقتصاد والنمو بمنطقة جازان.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة للشؤون التنموية الدكتور عيسى البناوي.