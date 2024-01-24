26 ألف مزرعة تنتج 97.9 مليون كجم من التمور بالمدينة

المدينة المنورة : البلاد

كشفت الإحصائيات بأن حجم إنتاج التمور في منطقة المدينة المنورة خلال العام الماضي، وصل إلى 97.9 مليون كجم، بقيمة تجاوزت 948.510.913 ريالاً، تُشكّل إنتاج أكثر من 26 ألف مزرعة بالمنطقة، تُنتج ما يزيد عن 28 نوعًا ذات قيمة غذائية واقتصادية عالية من التمور.

وكشف تقرير رسمي لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، يُعنى برصد كميات التمور في المنطقة خلال عام 2023م، عن تصدّر تمور العجوة والسكري، حجم الإنتاج بأكثر من 20.7 مليون كجم، فيما بلغ إنتاج تمر الصفاوي 5.576.647 كجم، والصقعي والبرني بما يزيد عن 6.3 ملايين كجم، فيما بلغ حجم إنتاج تمور البرحي والمبروم والمجدول والعنبر 6.2 ملايين كجم.

وأشار التقرير، إلى وجود فرق الفرع على مدار الساعة لفحص الكميات، وتنفيذ الجولات الرقابية والتوجيهية، وإتلاف التمور غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى تنظيم دخول أكثر من 89 ألف سيارة موردة للسوق من المزارع المحلية ومزارع المملكة.

وأبان أن محجر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي خلال عام 2023م، أصدر أذونات لــ 2052 إرسالية تمور، بحجمٍ يتجاوز 41.5 مليون كجم، استقبلتها أكثر من 63 دولة حول العالم تستورد تمور المدينة المنورة من ضمنها إنجلترا، وإندونيسيا، والصين، وتركيا، وجزر القمر، والأردن، وأوغندا، وماليزيا، وغيرها.

ويحرص فرع الوزارة بالمدينة على دعم الإنتاج، وإقامة البرامج وورش العمل للمزارعين، إلى جانب تهيئة مواقع للمصدرين داخليًا وخارجيًا، وتغطية حاجة السوق المحلي والعالمي من خلال 8,3 ملايين نخلة تحتضنها المنطقة؛ للإسهام في زيادة الصادرات الوطنية من التمور ومنتجاتها، وإبراز قطاع النخيل والتمور، كونه أحد أهم روافد الإنتاج الزراعي والاقتصادي.

يذكر أن قطاع النخيل والتمور يمثل 12% من إجمالي الناتج الزراعي بالمملكة، بقيمة تتجاوز 7,5 مليارات ريال، فيما تبنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، العديد من المبادرات والخطط الإستراتيجية؛ لرفع الجودة الإنتاجية للقطاع، بالإضافة إلى إنشاء مركز متخصص يُعنى بنخيل التمور وتنميتها، والإسهام في التطوير، وخلق منظومة متكاملة من الخدمات؛ لتعزيز الكفاءة الإنتاجية، وتحقيق إستراتيجية الزراعة؛ تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.