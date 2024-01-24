منتخب موريتانيا يحقق المفاجأة ويطيح بالجزائر من أمم أفريقيا

محمود العوضي- جدة
حقق المنتخب الموريتاني إنجازًا تاريخيًا، ومفاجأة من العيار الثقيل، بعد ضمان تأهله لثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة في ساحل العاج، إثر تغلبه على المنتخب الجزائري بهدف وحيد؛ ليرافق منتخبي أنجولا (متصدر المجموعة الرابعة) وبوركينا فاسو الوصيف، إلى دور الـ 16 من البطولة كأحد المنتخبات المتأهلة كأفضل 4 ثوالث.
فاجأ المنتخب الموريتانى نظيره الجزائري فى الشوط الأول بالتقدم بهدف عن طريق لاعبه محمد ديلاهي في الدقيقة 37 بعد تصويه من داخل منطقة الجزاء.
وخرج المنتخب الجزائري من دور المجموعات للنسخة الثانية على التوالي، بعدما احتل المركز الأخير في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين.
محمد ديلاهي يفتتح التسجيل لموريتانيا في شباك الجزائر#كأس_أمم_أفريقيا | #الجزائر | #موريتانيا#totalenergiesafcon2023 pic.twitter.com/wJdbUMCpvw
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 23, 2024
وفي المجموعة نفسها، تغلب منتخب أنجولا على منتخب بوركينا فاسو بثنائية؛ ليتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما حلت بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.
سجل هدف منتخب أنجولا الأول أجوستينيو مابولولو في الدقيقة الـ 36، ثم أضاف سلفادور زيني الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.
مابولولو يفتتح التسجيل لأنغولا في شباك بوركينا فاسو#كأس_أمم_أفريقيا | #أنغولا | #بوركينا_فاسو#totalenergiesafcon2023 pic.twitter.com/HzQYxtwM5f
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 23, 2024
أنغولا تسجل الهدف الثاني في شباك بوركينا فاسو#كأس_أمم_أفريقيا | #أنغولا | #بوركينا_فاسو#totalenergiesafcon2023 pic.twitter.com/JSobbIh2T0
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 23, 2024