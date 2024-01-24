الرياضة

منتخب موريتانيا يحقق المفاجأة ويطيح بالجزائر من أمم أفريقيا

صحيفة البلادaccess_time14 / رجب / 1445 هـ      24 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
حقق المنتخب الموريتاني إنجازًا تاريخيًا، ومفاجأة من العيار الثقيل، بعد ضمان تأهله لثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة في ساحل العاج، إثر تغلبه على المنتخب الجزائري بهدف وحيد؛ ليرافق منتخبي أنجولا (متصدر المجموعة الرابعة) وبوركينا فاسو الوصيف، إلى دور الـ 16 من البطولة كأحد المنتخبات المتأهلة كأفضل 4 ثوالث.

فاجأ المنتخب الموريتانى نظيره الجزائري فى الشوط الأول بالتقدم بهدف عن طريق لاعبه محمد ديلاهي في الدقيقة 37 بعد تصويه من داخل منطقة الجزاء.

وخرج المنتخب الجزائري من دور المجموعات للنسخة الثانية على التوالي، بعدما احتل المركز الأخير في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين.

وفي المجموعة نفسها، تغلب منتخب أنجولا على منتخب بوركينا فاسو بثنائية؛ ليتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما حلت بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

سجل هدف منتخب أنجولا الأول أجوستينيو مابولولو في الدقيقة الـ 36، ثم أضاف سلفادور زيني الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *